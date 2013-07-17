Блакитна вода у ставку біля Старобешівської ТЕС не становить екологічної небезпеки

16:53, 17 липня 2013
Права споживачів
0 0

Запевняють в ОДА

Екологічної небезпеки для мешканців Старобешівського району не має, повідомляє управління інформаційної політики та з питань преси Донецької ОДА.

Цими днями в ряді регіональних та загальнонаціональних ЗМІ була розповсюджена інформація щодо появи поблизу Старобешівської ТЕС озера, вода в якому мала яскраво виражений блакитний колір. Це, на думку деяких представників громадськості та журналістів, може становити екологічну небезпеку для регіону. У зв’язку з цим ОДА наводить спільний коментар департаменту розвитку базових галузей промисловості Донецької облдержадміністрації та ПАТ «Донбасенерго», до складу якого входить Старобешівська ТЕС:

«Технологія, яка застосовується на енергоблоці № 4 Старобешівської ТЕС заснована на спалюванні низькосортного твердого палива, включаючи відходи вуглезбагачення, в циркуляційному киплячому шарі. При цьому досягаються європейські норми по викидам пилу, оксидів азоту та оксиду сірки без додаткового будівництва систем очищення.
У зону горіння котлоагрегату енергоблоку № 4 проводиться введення вапняку для зв`язки сірки, наявної у вугіллі, в результаті викиди оксидів сірки зменшуються на 90-95%.
Введення вапняку призводить також до якісних змін складу золи та шлаку в порівнянні з тими, які утворюються в інших пиловугільних котлоагрегатах цього підприємства. У зв`язку з цим золошлакові відходи від котлоагрегату з атмосферним циркулюючим киплячим шаром складуються в окрему секцію золовідвалу №3, побудованому в відповідності з проектною документацією. Відстояна технологічна вода у цій секції відрізняється від інших секцій своєю прозорістю.
Золовідвал № 3 Старобешівської ТЕС розділений на 2 відсіки: у першому відсіку складуються золошлакові відходи, утворені при спалюванні вугілля в пиловугільних котлоагрегатах ТП-100 енергоблоків №№ 5 ÷ 13, у другому відсіку - золошлакові відходи, утворені при спалюванні вугілля в котлоагрегаті № 4 з атмосферним циркулюючим киплячим шаром.
З метою визначення впливу золовідвалу № 3, згідно статті 29 Закону України «Про відходи» Старобешівська ТЕС систематично проводить моніторинг підземних, поверхневих вод і донних відкладань, почвогрунтів в зоні впливу золовідвалу № 3, а також спектрометричне дослідження проб золи на визначення нуклідного складу і питомої активності ПРН, та вимірювання потужності поглиненої дози зовнішнього гамма-випромінювання об`єкта.

Дані роботи виконуються спеціалізованими організаціями. Режимні спостереження і контроль за підземними, поверхневими водами та донними відкладеннями в районі золовідвалу № 3 та моніторинг почвогрунтів проводить Державне регіональне геологічне підприємство «Донецькгеологія», радіаційний контроль здійснює Донецький обласний лабораторний центр держсанепідслужби України. За даними лабораторних досліджень відхилень від норм не має».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter