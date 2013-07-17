Блакитна вода у ставку біля Старобешівської ТЕС не становить екологічної небезпеки

Екологічної небезпеки для мешканців Старобешівського району не має, повідомляє управління інформаційної політики та з питань преси Донецької ОДА.



Цими днями в ряді регіональних та загальнонаціональних ЗМІ була розповсюджена інформація щодо появи поблизу Старобешівської ТЕС озера, вода в якому мала яскраво виражений блакитний колір. Це, на думку деяких представників громадськості та журналістів, може становити екологічну небезпеку для регіону. У зв’язку з цим ОДА наводить спільний коментар департаменту розвитку базових галузей промисловості Донецької облдержадміністрації та ПАТ «Донбасенерго», до складу якого входить Старобешівська ТЕС:

«Технологія, яка застосовується на енергоблоці № 4 Старобешівської ТЕС заснована на спалюванні низькосортного твердого палива, включаючи відходи вуглезбагачення, в циркуляційному киплячому шарі. При цьому досягаються європейські норми по викидам пилу, оксидів азоту та оксиду сірки без додаткового будівництва систем очищення.

У зону горіння котлоагрегату енергоблоку № 4 проводиться введення вапняку для зв`язки сірки, наявної у вугіллі, в результаті викиди оксидів сірки зменшуються на 90-95%.

Введення вапняку призводить також до якісних змін складу золи та шлаку в порівнянні з тими, які утворюються в інших пиловугільних котлоагрегатах цього підприємства. У зв`язку з цим золошлакові відходи від котлоагрегату з атмосферним циркулюючим киплячим шаром складуються в окрему секцію золовідвалу №3, побудованому в відповідності з проектною документацією. Відстояна технологічна вода у цій секції відрізняється від інших секцій своєю прозорістю.

Золовідвал № 3 Старобешівської ТЕС розділений на 2 відсіки: у першому відсіку складуються золошлакові відходи, утворені при спалюванні вугілля в пиловугільних котлоагрегатах ТП-100 енергоблоків №№ 5 ÷ 13, у другому відсіку - золошлакові відходи, утворені при спалюванні вугілля в котлоагрегаті № 4 з атмосферним циркулюючим киплячим шаром.

З метою визначення впливу золовідвалу № 3, згідно статті 29 Закону України «Про відходи» Старобешівська ТЕС систематично проводить моніторинг підземних, поверхневих вод і донних відкладань, почвогрунтів в зоні впливу золовідвалу № 3, а також спектрометричне дослідження проб золи на визначення нуклідного складу і питомої активності ПРН, та вимірювання потужності поглиненої дози зовнішнього гамма-випромінювання об`єкта.

Дані роботи виконуються спеціалізованими організаціями. Режимні спостереження і контроль за підземними, поверхневими водами та донними відкладеннями в районі золовідвалу № 3 та моніторинг почвогрунтів проводить Державне регіональне геологічне підприємство «Донецькгеологія», радіаційний контроль здійснює Донецький обласний лабораторний центр держсанепідслужби України. За даними лабораторних досліджень відхилень від норм не має».