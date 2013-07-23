Сьогодні відзначається Всесвітній день китів і дельфінів
Кити лишаються на грані вимирання
Сьогодні у світі відзначається Всесвітній день китів і дельфінів.
Це свято було засновано в 1986 році, коли Міжнародна китобійна комісія (International Whaling Commission) після 200 років нещадного винищення, ввела заборону на китовий промисел. Заборона діє і понині і означає, що в усьому світі полювання на китів, а також торгівля китовим м`ясом заборонені. Однак, 23 липня вважається днем захисту не лише китів, але і всіх морських ссавців. Щорічно в цей день різні природоохоронні групи проводять акції на захист китів та інших морських ссавців. Часто екологи об`єднуються і присвячують цей день захисту одного унікального виду, якому загрожує смертельна небезпека або зникнення.
У світі налічується близько 80 видів китоподібних, до яких відносяться кити, дельфіни, морські свині й інші тварини. Китоподібні є теплокровними ссавцями, які дихають повітрям і які живородять малят й вигодовують їх молоком. Вони населяють моря й океани по усьому світі, як у берегів, так і у відкритому морі, повідомляє WWF.
Китоподібні розділяються на два види: беззубих або вусатих китів, до яких відносяться власне кити, і зубатих китів, до яких відносяться дельфіни, морські свині, кашалоти й інші. Незважаючи на охорону, у тому числі введення в 1986 році мораторію на видобуток китів, багато видів китоподібних продовжують перебувати під загрозою, а деякі навіть стоять на грані вимирання.
Й досі щорічно близько 1000 китів знищуються в комерційних цілях.
Крім того, через додаткові загрози, а також через специфіку розмноження - самка кита народжує одне дитинча раз у кілька років, розорені популяції китоподібних дуже повільно відновлюють чисельність.
Також значний вплив на китів мають кліматичні зміни.
Вусаті кити в українських морях не зустрічаються, тоді як зубатих китів можна побачити й у Чорному, і в Азовському морях - це види дельфінів афаліна й білобочка, а також азовка (морська свиня). Всі вони занесені в Червону книгу України й перебувають під охороною.