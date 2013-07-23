Сьогодні відзначається Всесвітній день китів і дельфінів

Сьогодні у світі відзначається Всесвітній день китів і дельфінів.

Це свято було засновано в 1986 році, коли Міжнародна китобійна комісія (International Whaling Commission) після 200 років нещадного винищення, ввела заборону на китовий промисел. Заборона діє і понині і означає, що в усьому світі полювання на китів, а також торгівля китовим м`ясом заборонені. Однак, 23 липня вважається днем ​​захисту не лише китів, але і всіх морських ссавців. Щорічно в цей день різні природоохоронні групи проводять акції на захист китів та інших морських ссавців. Часто екологи об`єднуються і присвячують цей день захисту одного унікального виду, якому загрожує смертельна небезпека або зникнення.

У світі налічується близько 80 видів китоподібних, до яких відносяться кити, дельфіни, морські свині й інші тварини. Китоподібні є теплокровними ссавцями, які дихають повітрям і які живородять малят й вигодовують їх молоком. Вони населяють моря й океани по усьому світі, як у берегів, так і у відкритому морі, повідомляє WWF.