Українська оборонка виготовила 345 одиниць 155-мм самохідних артилерійських установок "Богдана". Про це повідомляє Defense Express, посилаючись на інформацію, що була оприлюднена під час оборонної виставки MSPO 2025.

Фахівці нагадують, що темпи виробництва цієї системи становлять 30 одиниць на місяць. Тож загальна кількість у сотні побудованих САУ не повинна нікого дивувати.

Також оприлюднено кількість побудованих причіпних гаубиць "Богдана-Б", яка становить майже 100 одиниць. Останню почали серійно виготовляти лише нещодавно – у липні повідомлялося про п’ять переданих партій.

Загалом можна констатувати суттєвий прогрес українського ОПК, якщо казати про артилерію. Сьогодні Україна має значний промисловий потенціал і в теорії може значною мірою забезпечити потреби армії в артилерійських системах.

Зазначимо, що виробництво артилерії "‎розкидане"‎ по країні, а його частина взагалі знаходиться за кордоном. В подальшому роботи можна буде проводити повністю в Україні.

