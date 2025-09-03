Личинки гігантів мешкають у деревах та можуть виростати до 10 см.

Неподалік Чорнобиля мешкає велетенський жук - пиляр смоляний, якого також називають "вусач-тесляр". Про це розповіли у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику.

"З другої половини липня по вересень в наших лісах можна зустріти справжнього велетня серед комах - пиляра смоляного. Це найбільший представник родини вусачів у Європі: довжина тіла дорослого жука може сягати 6 см", - йдеться у повідомленні.

За словами дослідників, цей вид поширений у Центральній і Південній Європі, на Кавказі, в Туреччині, Північній Африці та в Україні, а в горах може зустрічатися навіть на висоті до 1000 метрів.

Відео дня

Гігантські самці мають дуже довгі вусики та смоляно-буре забарвлення, самки - червонувато-бурі з коротшими вусиками. Як зазначають науковці, "дівчата" відкладають яйця в тріщини кори мертвих або ослаблених сосен чи ялинок. Личинки розвиваються у деревині протягом 2-4 років та можуть виростати до 10 см. Спочатку вони харчуються внутрішнім шаром кори й дотичною до нього деревиною, згодом прогризають хід в товщину стовбура, де й зимують. Усі наступні роки жук харчується деревиною.

Вусач-тесляр належить до жуків із повним циклом перетворення (повним метаморфозом). Перед лялькуванням личинка підіймається у поверхневі шари деревини та робить спеціальну "колиску", де перетворюється на лялечку. Стадія лялечки триває близько місяця, після чого молода комаха залишається ще 10-15 днів у колисці, поки не затвердіють її хітинові покриви. Лише тоді вона прогризає льотний отвір та залишає дерево.

За словами науковців, присутність личинок у деревині легко визначити за великими льотними отворами діаметром до 1,5 см.

Цікаво, що на личинок велетня полюють наїзники - дрібні перетинчастокрилі паразити, які відкладають свої яйця в тіло майбутнього жука.

"Пиляр відіграє важливу роль у природі, адже допомагає розкладати мертву деревину, повертаючи поживні речовини у ґрунт", - наголошують науковці.

Чорнобильський заповідник - останні новини

Нагадаємо, у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику дослідники зафіксували масовий виліт червонокнижного жука - вусача мускусного. За словами науковців, вразливий вид цьогоріч часто зустрічається на соковитому заплавному різнотрав'ї серед вербових кущів та дерев.

Однак масовий виліт цих жуків трапляється нечасто, а головна загроза для виду - зменшення кількості старих верб у заплавах річок. Свою незвичайну назву комаха отримала завдяки особливому секрету з мускусним ароматом, що відлякує хижаків. Цікаво, у траві її майже непомітно через особливості тіла, що видовжене та виблискує на сонці металевим зелено-синім забарвленням.

Також науковці показали, які куріпки живуть біля Чорнобилю. За словами дослідників, ще кілька років тому зустріти куріпку було рідкістю, але зараз їхня чисельність різко зросла і виводки трапляються часто.

Вас також можуть зацікавити новини: