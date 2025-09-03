У Путіна прокоментували заяву Трампа про змову / колаж УНІАН, фото REUTERS

Кремль відповів на повідомлення президента США Дональда Трампа про антиамериканську "змову".

Зокрема, російська влада висловила сподівання, що заяви глави Білого дому про те, що Володимир Путін, лідер Китаю Сі Цзіньпін і північнокорейський диктатор Кім Чен Ин задумують змову проти США, були іронічними.

У коментарях, які оприлюднили підконтрольні владі російські ЗМІ, радник Кремля Юрій Ушаков запевнив, що лідери РФ, Китаю і Північної Кореї безумовно не задумували змову на параді в Пекіні.

Заява Трампа про змову

Президент США Дональд Трамп зізнався , що уважно спостерігав за масштабним військовим парадом у Китаї. Він навіть поділився своїми думками про подію в Truth Social. Зокрема, Трамп написав, що бажає лідеру Китаю Сі Цзіньпіну та китайському народу "провести чудовий і тривалий день святкування".

Однак Трампа зачепила присутність на параді російського і північнокорейського диктаторів Володимира Путіна і КНДР Кім Чен Ина.

"Передайте мої найщиріші вітання Володимиру Путіну і Кім Чен Ину, які змовляються проти Сполучених Штатів Америки", - написав Трамп.

Багато світових ЗМІ писали, що парад Сі Цзіньпіна кидає тінь на авторитет як самого Трампа, так і США загалом. Ця подія, за оцінкою журналістів, покликана показати провідну роль Китаю в поточному світопорядку.

