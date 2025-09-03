Кремль відповів на повідомлення президента США Дональда Трампа про антиамериканську "змову".
Зокрема, російська влада висловила сподівання, що заяви глави Білого дому про те, що Володимир Путін, лідер Китаю Сі Цзіньпін і північнокорейський диктатор Кім Чен Ин задумують змову проти США, були іронічними.
У коментарях, які оприлюднили підконтрольні владі російські ЗМІ, радник Кремля Юрій Ушаков запевнив, що лідери РФ, Китаю і Північної Кореї безумовно не задумували змову на параді в Пекіні.
Заява Трампа про змову
Президент США Дональд Трамп зізнався , що уважно спостерігав за масштабним військовим парадом у Китаї. Він навіть поділився своїми думками про подію в Truth Social. Зокрема, Трамп написав, що бажає лідеру Китаю Сі Цзіньпіну та китайському народу "провести чудовий і тривалий день святкування".
Однак Трампа зачепила присутність на параді російського і північнокорейського диктаторів Володимира Путіна і КНДР Кім Чен Ина.
"Передайте мої найщиріші вітання Володимиру Путіну і Кім Чен Ину, які змовляються проти Сполучених Штатів Америки", - написав Трамп.
Багато світових ЗМІ писали, що парад Сі Цзіньпіна кидає тінь на авторитет як самого Трампа, так і США загалом. Ця подія, за оцінкою журналістів, покликана показати провідну роль Китаю в поточному світопорядку.