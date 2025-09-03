Видання зазначило, що є один безвідмовний спосіб посадити російського диктатора за стіл переговорів і українці до нього готові, а от Європа ні.

На початку року ходили чутки, що літній наступ Росії стане вирішальною битвою всієї війни і багато хто вважав, що Україна вже близька до краху.

Як ідеться в матеріалі Atlantic Council, навіть сам російський диктатор Володимир Путін у ту пору заявляв, що "є підстави вважати, що ми можемо добити" українські війська.

"Здавалося, все було готове, щоб РФ нарешті зламала наполегливий опір України і виграла війну. Однак, із настанням вересня стало цілком очевидно, що масштабний літній наступ Путіна провалився", - констатувало видання.

Оглядачі зазначили, що російській армії не вдалося прорвати лінію фронту або захопити хоча б одне велике українське місто, а загальне просування Росії за три літні місяці обмежилося 0,3% території України.

"Важливо зазначити, що ключові стратегічні цілі, як-от Покровськ, залишаються в руках України", - підкреслюється в матеріалі.

До того ж, амбітні плани Кремля щодо розширення війни на Сумську та Харківську області також провалилися.

"У перші тижні літнього наступу в червні самовпевнений Путін самовпевнено заявив, що "вся Україна наша", і пригрозив захопити Суми. Але із закінченням літа його війська опинилися затиснуті в кількох прикордонних селах при спробі відступити після серії бойових невдач", - зазначили журналісти.

Видання підкреслило, що провал літнього наступу Путіна має допомогти розвінчати стійкий міф про неминучу перемогу Росії в Україні:

"Занадто довго міжнародне сприйняття війни в Україні спотворювалося перебільшеними уявленнями про військову міць РФ", - констатували журналісти.

Вони зазначили, що такий стан речей призвів навіть до критики України з боку президента США Дональда Трампа. Він дивувався, що Україна наважилася захищатися від набагато більшого агресора, водночас заявивши, що "Росія якимось чином унікально звикла вести війни і перемагати в них".

Atlantic Council зазначає, що здатність Путіна залякувати західних лідерів - його найбільше досягнення у війні, де його армія показала результати, далекі від очікувань.

"Успіх його брязкання зброєю - це тріумф стилю над змістом, який зручно ігнорує несприятливі реалії поля бою, водночас багато в чому покладаючись на очевидне небажання Заходу протистояти Кремлю. У міру того, як зростає кількість доказів обмеженості російської армії, це небажання стає дедалі більш важковиправданим", - констатували журналісти.

Звісно, зазначили оглядачі, було б украй нерозумно недооцінювати загрозу, яка походить від військової машини Путіна, оскільки російська армія перевершує всі армії Європи і до того ж підсилена величезною кількістю безпілотників, ракет і авіації, а також безжальною політичною волею, яка практично повністю відсутня в більшості європейських столиць. Але водночас вкрай важливо визнати, що перемога Росії в Україні аж ніяк не неминуча.

Видання констатувало, що дорогий провал літнього наступу Росії - явний сигнал про те, що війна Путіна проти України йде не за планом. Однак поки кремлівський диктатор не виявляє жодних ознак компромісу і все ще думає, що зможе домогтися перемоги блефом, але його армія, вочевидь, набагато вразливіша, ніж він хотів би всім переконати.

"Якщо українці отримають необхідну підтримку від союзників, останні дані свідчать про те, що вони більш ніж здатні переломити хід подій на полі бою на свою користь і змусити Путіна сісти за стіл переговорів", - констатувало видання.

Переговори про закінчення війни в Україні

У середині серпня в Білому домі відбулася зустріч, на якій зібралися президент Володимир Зеленський, керівники Євросоюзу і НАТО, а також лідери Франції, Німеччини, Великої Британії, Італії та Фінляндії.

Ця зустріч відбулася незабаром після переговорів американського президента Дональда Трампа з Путіним на Алясці, де вони говорили про закінчення війни РФ проти України.

Європейські лідери виступили єдиним фронтом, наполягаючи на чітких гарантіях безпеки для України, схожих на ст. 5 НАТО, і відкидаючи будь-які домовленості за спиною Києва.

