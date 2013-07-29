Троє жителів Херсонської області постраждали від укусів отруйних комах

Херсон. За останні три дні відразу троє жителів Херсонської області були госпіталізовані після укусів невстановлених комах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДСНС в Херсонській області, 26 липня о 21.06 до реанімаційного відділення Великоолександрівської районної лікарні була госпіталізована 31-річна мешканка сіла Архангельське Високопольського району з діагнозом "укус невідомої комахи".

Симптоматика у постраждалої схожа на укус каракурта. Подія сталася на присадибній ділянці. На даний час жінка перебуває у реанімаційному відділенні, стан – середньої тяжкості, проводиться симптоматичне лікування.

27 липня до Каховської районної лікарні госпіталізували дитину, 2012 року народження, з діагнозом "укус невідомої комахи". Дитина перебуває у хірургічному відділенні у стані середньої тяжкості.

А 28 липня о 23:57 до Великоолександрівської райлікарні була госпіталізована 25-річна жителька села Білоусове з діагнозом "укус невідомої комахи". При цьому симптоматика після укусу схожа на реакцію організму на отруту каракурта.

На даний час постраждала перебуває у реанімаційному відділенні лікарні в стані середньої тяжкості, проводиться симптоматичне лікування.

У прес-службі УДСНС в Херсонській області наголосили, що в регіоні почастішали випадки укусів каракуртами, що пов`язане з сезонною міграцією цього виду павуків.

Зокрема, у липні-серпні самки каракуртів відкладають яйця, переважно в городах, на посівах баштанних культур. Саме у таких місцях, в основному, і трапляються випадки укусів каракуртами.

Довідка УНІАН. Павуки-каракурти поширені на півдні України, біля Азовського моря. У Херсонській області каракуртів виявлено на Кінбурнській косі, Солоноозерній ділянці, острові Джарилгач, узбережжі селищ Блакитне і Залізний порт, а також зустрічається у Херсоні – в районі Таврійського жилмасиву і Кіндійського мікрорайону.

Самка каракурта має величину 10-20 мм, а самець - 4-7 мм. У самця і самки тіло чорне, на черевці червоні плями, іноді з білим оздобленням навколо кожної плями. На тварин і людиней каракурт не нападає, якщо його не турбувати. Укус самки може бути смертельним для людини. Самець небезпеки для людини не представляє, оскільки не може прокусити людську шкіру. Отрута каракурта у 15 разів сильніше за отруту гримучої змії.

За даними Херсонської обласної СЕС, постраждалі від укусу каракуртів потрапляють до лікарні в дуже тяжкому стані, з високим артеріальним тиском і алергічними реакціями організму. Після укусу на шкірі з`являється маленька червона плямочка, швидко блякне. Людина відчуває пекучий біль, який за 15-30 хвилин поширюється по всьому тілу. Виникає біль в області живота, слиновиділення і потовиділення, порушення роботи серця, утруднення дихання.

Спеціальна протикаракуртова сироватка не завжди доступна, тому фахівці радять не пізніше як за 2 хвилини після укусу припекти уражене місце сірником, що горить, вогонь руйнує отруту. Рекомендується багато пити чаю, молока, марганцівки. У тяжких випадках, за відсутності медичної допомоги, через 1-2 дні після укусу може наступити смерть.

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