Троє жителів Херсонської області постраждали від укусів отруйних комах
Підозра на каракуртів
Херсон. За останні три дні відразу троє жителів Херсонської області були госпіталізовані після укусів невстановлених комах.
Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДСНС в Херсонській області, 26 липня о 21.06 до реанімаційного відділення Великоолександрівської районної лікарні була госпіталізована 31-річна мешканка сіла Архангельське Високопольського району з діагнозом "укус невідомої комахи".
Симптоматика у постраждалої схожа на укус каракурта. Подія сталася на присадибній ділянці. На даний час жінка перебуває у реанімаційному відділенні, стан – середньої тяжкості, проводиться симптоматичне лікування.
27 липня до Каховської районної лікарні госпіталізували дитину, 2012 року народження, з діагнозом "укус невідомої комахи". Дитина перебуває у хірургічному відділенні у стані середньої тяжкості.
А 28 липня о 23:57 до Великоолександрівської райлікарні була госпіталізована 25-річна жителька села Білоусове з діагнозом "укус невідомої комахи". При цьому симптоматика після укусу схожа на реакцію організму на отруту каракурта.
На даний час постраждала перебуває у реанімаційному відділенні лікарні в стані середньої тяжкості, проводиться симптоматичне лікування.
У прес-службі УДСНС в Херсонській області наголосили, що в регіоні почастішали випадки укусів каракуртами, що пов`язане з сезонною міграцією цього виду павуків.
Зокрема, у липні-серпні самки каракуртів відкладають яйця, переважно в городах, на посівах баштанних культур. Саме у таких місцях, в основному, і трапляються випадки укусів каракуртами.
Довідка УНІАН. Павуки-каракурти поширені на півдні України, біля Азовського моря. У Херсонській області каракуртів виявлено на Кінбурнській косі, Солоноозерній ділянці, острові Джарилгач, узбережжі селищ Блакитне і Залізний порт, а також зустрічається у Херсоні – в районі Таврійського жилмасиву і Кіндійського мікрорайону.
Самка каракурта має величину 10-20 мм, а самець - 4-7 мм. У самця і самки тіло чорне, на черевці червоні плями, іноді з білим оздобленням навколо кожної плями. На тварин і людиней каракурт не нападає, якщо його не турбувати. Укус самки може бути смертельним для людини. Самець небезпеки для людини не представляє, оскільки не може прокусити людську шкіру. Отрута каракурта у 15 разів сильніше за отруту гримучої змії.
За даними Херсонської обласної СЕС, постраждалі від укусу каракуртів потрапляють до лікарні в дуже тяжкому стані, з високим артеріальним тиском і алергічними реакціями організму. Після укусу на шкірі з`являється маленька червона плямочка, швидко блякне. Людина відчуває пекучий біль, який за 15-30 хвилин поширюється по всьому тілу. Виникає біль в області живота, слиновиділення і потовиділення, порушення роботи серця, утруднення дихання.
Спеціальна протикаракуртова сироватка не завжди доступна, тому фахівці радять не пізніше як за 2 хвилини після укусу припекти уражене місце сірником, що горить, вогонь руйнує отруту. Рекомендується багато пити чаю, молока, марганцівки. У тяжких випадках, за відсутності медичної допомоги, через 1-2 дні після укусу може наступити смерть.
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