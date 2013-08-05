Біля Керчі випустили в море понад 1600 мальків камбали-калкана

У рамках державної програми з поповнення рибних запасів Чорного моря, вчені-іхтіологи Науково-дослідної бази Південного науково-дослідного інституту морського рибного господарства та океанографії випустили в море 1638 мальків чорноморської камбали-калкана.

Мальки камбали були вирощені на базі згаданого інституту в селищі Завітне (Керч, АР Крим) під керівництвом Валентини Миколаївни Туркуловой, повідомляється на сайті Головрибводу.

Вирощування мальків таких цінних видів риб, як камбала-калкан, кефалі-лобан і піленгас - це унікальний науковий проект з відтворення цілих популяцій морських риб, реалізований в Криму, зазначається в релізі.

За словами Валентини Туркулової, робота з вирощування мальків проводиться таким чином: спочатку рибалки виловлюють дорослих рибин, при цьому самців і самок розміщують окремо. Камбала дозріває сама, у неї зціджують ікру в сухі мірні миски. Ікра зважується, підраховується приблизна кількість ікринок. Запліднення ікри йде штучним шляхом у воді з певною солоністю і температурою. Вага мальків, яких випускають у море, в середньому повинен досягти 3,8 грама.

На базі вирощують і молодь інших видів риб. Мальків різних видів риб вирощують в різних умовах: у теплицях з кондиціонерами, в басейнах на відкритому повітрі. Годують риб іноземними комбікормами. Для забезпечення життєдіяльності риб`ячої молоді на базі також вирощують водорості.

Довідково. Калкан (чорноморська камбала) водиться в Чорному та Азовському морях. Її тіло сильно сплющене з боків і нагадує млинець, очі розташовані на одній стороні тулуба, що дозволяє камбалі добре бачити все, що відбувається на дні.

Велику частину часу калкан проводить лежачи на дні. Забарвлення риби змінюється в залежності від кольору грунту. Основа харчування калкана - молюски, рачки, що живуть в товщі піску і в придонних шарах води, а також дрібні рибки. Нереститься чорноморська камбала в кінці весни-початку літа.

Калкан - досить велика риба. Її розмір може сягати 85 сантиметрів, а маса - 15 кг.

Калкан є об`єктом промислу, оскільки його м`ясо дуже смачне і практично не має кісток. Як і будь-яка інша морська риба, камбала багата йодом і фтором.