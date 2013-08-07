На Вінниччині розпочався сезон цвітіння амброзії, пік цвітіння та алергій очікують 24-28 серпня.

Про це повідомили на прес-конференції щодо попередження алергії до пилку амброзії в області, яка відбулася 6 серпня в у Вінницькій облдержадміністрації.

Як зазначив начальник управління державного нагляду Державної фіто санітарної інспекції Вінницької області Віталій Жосан, піки активності цвітіння амброзії та можливість спалаху сезонних алергій очікується з 24 по 28 серпня. Другий період, коли люди можуть наражатись на небезпеку виникнення алергії, настане у другій половині вересня, повідомляється в релізі на сайті ОДА.

Президент асоціації аеробіологів України Вікторія Родінкова, у свою чергу, повідомила, що через глобальне потепління тривалість пилкування цієї алергенної рослини подовжується, а сама вона захоплює все нові території, у тому числі – у Вінницькій області. На Вінниччині амброзія полинолиста поширена у 17 районах (Вінницький, Піщанський, Тростянецький, Тульчинський, Томашпільський, Теплицький, Іллінецький, Бершадський, Ямпільський, Козятинський, Кроижопільський, Чернівецький, Чечельницький, Барський, Літинський, Шаргородський, Могилів - Подільський. Вона підкреслила, що амброзія засмічує 4 міста області: Вінницю , Хмільник, Могилів – Подільський, Жмеринку). Загальна площа засмічення нею у 2013 році становить 2132,38га. За останні роки площа поширення зростає, але спостерігається втішна динаміка: кількість виявлень нових вогнищ іде на спад. Так, у 2011 році було виявлено близько 200 га, у 2012 році - 67,99 га, в поточному році - 4,2 га.

Досвід 2012 року, показує, що знищення рослин амброзії значно знижує й кількість її пилку у повітрі, а відтак люди менше страждають від сезонної алергії. Так, у обласному центрі, де на початку минулого літа проводилась активна кампанія по винищенню цього небезпечного буряну, до 25 серпня 2012 року не було зафіксовано небезпечних для людей концентрацій пилку у повітрі. Проте, у вересні, коли темпи винищення амброзії знизились, науковці вінницької аеробіологічної групи знову фіксували небезпечний пилок у помірних та високих концентраціях.

Однак, вінничани потерпали не тільки від місцевої амброзії, зазначається в релізі: хмари її пилку приносились до обласного центру вітром з південно-східних районів області (з відстані 75-115 км), традиційно відомих великими площами засмічення амброзією. Факт міграції пилку вінницькі науковці встановили у співробітництві із колегами фінського метеорологічного інституту та при застосуванні системи комп’ютерного моделювання SILAM.

Тому для попередження спалахів алергії цього року потрібно ретельно знищувати рослин амброзії (тільки ті, які на даний момент не цвітуть!) впродовж всього літа як можна на більшій території - це попередить активне цвітіння амброзії та перенесення її алергенного пилку вітром у інші регіони. вважають екологи.

Довідково. Амброзія — рід однорічних чи багаторічних трав родини Айстрові (Asteraceae). Нараховує 40 видів, розповсюджених, в основному в Америці; як заносні в багатьох країнах; карантинні бур`яни. Амброзія швидко розповсюджується і сильно осушує ґрунт в культурних посівах, викликаючи пригнічення посіяних рослин. Пилок амброзії викликає алергічний риніт (сінну гарячку). Амброзія полинолиста — один з найнебезпечніших бур`янів-алергенів, розповсюдження якої на території СРСР почалося в 1960-х—1970-х роках з Криму. На початку XXI ст. амброзія розповсюдилась на значній території України і на південному заході Росії.