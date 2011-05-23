СБУ викрила схему відчуження майна спілки автомобілістів

13:39, 23 травня 2011
Кримінал
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Завдано збитків на 1 млн. грн.

Київ. 23 травня. УНІАН. Співробітники Управління СБУ в Києві викрили злочинну схему відчуження майна Київської міської спілки автомобілістів. Внаслідок підроблення документів посадовими особами Спілки громадській організації завдано економічних збитків на понад 1 млн. грн.

Про це повідомили УНІАН у прес-cекторі столичного Управління СБУ.

Зокрема, встановлено, що 2009 року керівники столичної автомобільної Спілки розробили план незаконної передачі в оренду комерційним структурам земельних ділянок, на яких розташовані автомобільні стоянки. Але більшість членів громадської організації на позачергових загальних зборах не погодились з цим і прийняли рішення про недовіру діючому керівництву, відсторонили його від роботи та переобрали склад ради, президії та призначили нового голову.

Всупереч законодавству та статуту організації, згідно з яким право реалізації власності має тільки Конференція міської Спілки, у лютому 2010 року вже нелегітимне керівництво провело незаконні збори. Не маючи відповідних юридичних повноважень, зловмисники підписали підроблений протокол про передачу земельних ділянок у Печерському, Подільському, Дніпровському, Солом’янському, Голосіївському районах комерційним структурам під забудову., підкреслюється в повідомленні

За даним фактом слідчими УСБУ в Києві порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) та передано на розслідування до слідчого відділу Дніпровського райвідділу столичної міліції.

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