КС визнав конституційними окремі положення закону «Про судоустрій»

Київ. 13 липня. УНІАН. Конституційний Суд України визнав конституційними окремі положення закону «Про судоустрій і статус суддів», ухваленого Верховною Радою України 7 липня 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення на сьогоднішньому пленарному засіданні Конституційного Суду оголосив голова КС Анатолій ГОЛОВІН за результатами розгляду конституційного подання 54 народних депутатів України щодо неконституційності окремих положень цього закону.

«Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене», - заявив А.ГОЛОВІН.

Зокрема, Конституційний Суд визнав конституційними положення щодо можливості відрядження судді Конституційного Суду для роботи у Вищій раді юстиції та Вищій кваліфікаційній комісії суддів України (частина 4 статті 53), можливості судді КС бути суддею Верховного Суду України (частина 2 стаття 39).

Крім того, Конституційний Суд визнав такими, що відповідають Конституції України, положення частини 1 статті 6, за яким, здійснюючи правосуддя, суди є незалежними від будь-якого незаконного впливу; частини 1 статті 47, якою передбачено, що суддя у своїй діяльності щодо здійснення правосуддя є незалежним від будь-якого незаконного впливу, тиску або втручання.