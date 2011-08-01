МВС закінчило слідство у справі закупівлі реанімобілів

Київ. 1 серпня. УНІАН. Головне слідче управління МВС закінчило досудове слідство у кримінальній справі щодо заволодіння державними коштами при закупівлі у 2009 році реанімобілів.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

Справу було порушено у червні 2010 року за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом допущення зловживань співзасновниками одного з ТОВ, а також через зловживання своїм службовим становищем кількох посадових осіб МНС України під час проведення у 2009 році тендеру по закупівлі 27 санітарних автомобілів.

На сьогодні обвинуваченим, які в складі організованої групи заволоділи коштами державного бюджету в сумі понад 33 млн. грн., оголошено про закінчення досудового слідства та надано для ознайомлення матеріали кримінальної справи.