На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні державної політики", якою затверджено Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики ініціативна група з підготовки установчих зборів по створенню Громадської ради при Державній реєстраційній службі України повідомляє про скликання установчих зборів по формуванню Громадської ради.

До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації наукових та інших непідприємницьких товариств та установ, легалізованих відповідно до законодавства України. До складу Громадської ради може бути обрано не більш ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Установчі збори з формування Громадської ради при Державній реєстраційній службі України відбудуться 23 серпня 2011 року.

Початок зборів о 15.00 год.

Місцем проведення установчих зборів попередньо визначено залу засідань Міністерства юстиції України за адресою: м. Київ, вул. Артема, 73, 2-й поверх.

Контактний телефон: (044) 517-85-94; e-mail: uoar@ukr.net.

