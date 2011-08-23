На Донеччині двоє парубків милицею забили до смерті чоловіка

Київ. 23 серпня. УНІАН. На Донеччині двоє парубків жорстоко побили 50-ти річного чоловіка ногами і добили милицею через те, що в них не було цигарок. Чоловік помер на місці, а його дружина ледве втікла.

П'ятдесятирічне подружжя прогулювалося вулицями свого району. Поблизу шкільного скверу їм назустріч вийшли двоє молодиків: один із них попросив цигарок і почав чіплятися.

Жінка втекла, тим часом, 21-річний нападник узявся до її чоловіка. Одним ударом повалив жертву на землю, і почав щосили бити ногами й руками.

Аби добити свою, ні в чому невинну жертву, несамовитий парубок забрав милицю у свого приятеля.

Після скоєного молодики спокійно пішли до домівок. Милицю викинули біля трупу, бо, як пояснили потім, "зламана милиця була непотрібна".

Коли дружина з ріднею прибігла боронити чоловіка, було запізно. Нападника, що забив перехожого до смерті, правоохоронці знайшли за кілька годин. Молодик зізнався майже одразу, але як протверезів.

Тепер на затриманого чекає суд, за вбивство може сісти за грати років на 15. У всьому молодик звинувачує горілку.

ТСН

