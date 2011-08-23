Начальнику УДО Калініну присвоєно звання генерал-лейтенанта
19:55, 23 серпня 2011Кримінал
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Указ на сайті Президента
Київ. 23 серпня. УНІАН. Начальнику Управління державної охорони генерал-майору Ігорю КАЛІНІНУ присвоєно військове звання генерал-лейтенанта.
Відповідний указ Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА розміщено на сайті глави держави.
Цим же документом заступнику начальника УДО – директору Департаменту охорони в Автономній Республіці Крим Управління держохорони України полковнику Станіславу ШАПОРТОВУ присвоєно звання генерал-майора.
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