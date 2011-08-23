Начальнику УДО Калініну присвоєно звання генерал-лейтенанта

Указ на сайті Президента

Київ. 23 серпня. УНІАН. Начальнику Управління державної охорони генерал-майору Ігорю КАЛІНІНУ присвоєно військове звання генерал-лейтенанта. Відповідний указ Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА розміщено на сайті глави держави. Цим же документом заступнику начальника УДО – директору Департаменту охорони в Автономній Республіці Крим Управління держохорони України полковнику Станіславу ШАПОРТОВУ присвоєно звання генерал-майора.

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