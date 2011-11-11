Офіси регіоналів та комуністів найчастіше стають об’єктами нападів

Київ. 11 листопада. УНІАН. За останні півтора року найбільше нападів було скоєно на офіси провладних партій, а саме Партії регіонів та Комуністичної партії.

Так, 22 жовтня в Івано-Франківську невідомі обмалювали червоною фарбою офіс Компартії. А 20 жовтня сталася пожежа в офісі комуністів у Сімферополі. Вогонь знищив меблі на площі 1 кв. м.

Наприкінці літа невідомі розгромили і розмалювали свастикою офіси обкому й міськкому КПУ в Донецьку. За цим фактом міліція порушила кримінальну справу.

При цьому донецькі комуністи вважають підозрілим, що грабіжники, котрі викрали з офісу партії 90 тис. грн, залишили раритетний орден Леніна 1935 року з дорогоцінних металів, інкрустований камінням, вартість якого на чорному ринку сягає до 100 тис. доларів.

На початку лютого у Рівному в офісі обласного та міського комітетів КПУ вночі невідомі вибили чотири шибки й вкрали металеву вивіску.

У грудні того року невідомі підпалили офіс приймальні Одеської обласної організації Компартії. А наприкінці вересня 2010 року стався напад на офіс Хмельницького міського комітету Компартії. За даними КПУ, нападники розбили вікна в приймальні депутата, першого заступника глави парламенту Адама Мартинюка і пошкодили партійний прапор над приміщенням міськкому.

А от у червні того року невідомі двічі скоювали напади на партійний офіс алчевських комуністів. При цьому вони облили стіни офісу фекаліями і розбили вікна.

Ще більше дісталося лише офісам Партії регіонів. Тиждень тому вночі спалили офіс партії і громадську приймальню в місті Галич Івано-Франківської області. Спочатку невідомі підпалили двері, а потім кинули у вікна пляшки з «коктейлем Молотова».

У вересні у Львові члени автономного «Опору» розмалювали стіну та розбили скло в офісі міської організації ПР на вулиці Дорошенка. На дворі біля офісу порозкидали листівки з текстом: «Ми, націоналісти, заявляємо: найбільше зло – це той олігархічний клан, який сидить при владі, кидає подачки, щоб не "нили" і заткнули пельки». Галицький районний відділ міліції порушив кримінальну справу.

У новорічну ніч також стався підпал офісів Партії регіонів у Києві, після чого міліція провела обшуки у квартирі журналістки Олени Білозерської, яка першою розмістила на своєму сайті відео події.

У грудні 2010 року невідомі підпалили громадську приймальню Партії регіонів у Южноукраїнську Миколаївської області. Крім того, приблизно в той же час були затримані троє молодих людей, які намагалися підпалити офіс Партії регіонів у Полтаві.

А у жовтні торік в центрі міста Стрий Львівської області невідомі спалили агітаційну палатку Партії регіонів.

Поки відомо лише два випадки, коли за підпали офісів партій винуватці були засуджені. Так, днями до 3 років позбавлення волі (з відстроченням покарання) був засуджений 20-річного одесита, який у ніч на 21 січня кинув пляшку із запалювальною сумішшю до офісу міської організації Партії регіонів, внаслідок чого було розбито вікно.

Зазначимо, що до цього, ще у вересні 2010 року, невідомий обстріляв офіс Одеської обласної організації Партії регіонів, розташований на вулиці Канатній, 1. Тоді при огляді будівлі офісу ПР були знайдені три кульові отвори у вікнах і слід від кулі у стіні.

Також нещодавно суд визнав винними трьох активістів всеукраїнської організації «Тризуб» у підпалах офісів Компартії та Партії регіонів у 2009 році у Запоріжжі. Згідно з рішенням суду, Артем Циганок отримав 3 роки умовно, Ігор Загребельний, Віктор Давиденко – по 3,5 роки умовно.Суд визнав їх винними у підпалах офісів Компартії та Партії регіонів у 2009 році.

Зазначимо, що нападів зазнавали також і опозиційні сили. Так, у листопаді стало відомо про пограбування і розгром офісів партії ВО «Батьківщина» на Черкащині і Всеукраїнського об'єднання «Свобода» у Тернополі.

Крім того, у березні порабували офіс Львівської обласної організації «Удар», звідки зникла практично вся оргтехніка та деякі папки з документами.

„Український тиждень”