Глава МВС України зустрівся зі своїм молдовським колегою

Київ. 18 січня. УНІАН. Сьогодні у Чернівцях відбулася двостороння зустріч міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка та міністра внутрішніх справ Молдови Олексія Ройбу, - повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, керівники правоохоронних відомств обговорили питання співробітництва у сфері боротьби з транснаціональною та організованою злочинністю, торгівлі людьми, відмивання грошей і боротьби з незаконним обігом наркотиків.

Серйозною проблемою для України є нелегальна міграція. Територія України часто використовується для транзиту нелегальних мігрантів з Азії в країни Центральної і Західної Європи. МВС України, у взаємодії з іншими правоохоронними органами, вживаються комплексні заходи з протидії цьому негативному явищу.

Виходячи з розвитку комп'ютерних технологій, можна припустити, що кількість злочинів, скоєних з їх використанням, також збільшуватиметься, а схеми їх здійснення ускладнюватимуться. Тому співпраця між структурними підрозділами Міністерств внутрішніх справ обох країн є вкрай необхідною.

Учасники зустрічі провели конструктивну ділову розмову, присвячену подальшій взаємодії у сфері боротьби з організованою злочинністю, і поліпшенню обміну інформацією для оперативного реагування на ці злочини.

Міністри внутрішніх справ України та Молдови зазначили, що сьогоднішня зустріч є дуже результативною для налагодження подальшої співпраці двох країн у забезпеченні законності та правопорядку.