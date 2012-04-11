Захисник не може бути допитаний як свідок – проект КПК

Київ. 11 квітня. УНІАН. Проект Кримінального процесуального кодексу передбачає, що захисник, представник потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача, законний представник потерпілого, цивільного позивача у кримінальному провадженні - про обставини, які стали їм відомі у зв`язку з виконанням функцій представника чи захисника, не можуть бути допитані як свідки.

Як передає кореспондент УНІАН, дана стаття проекту КПК була підтримана депутатами в ході розгляду даного законопроекту в другому читанні.

Законопроект передбачає, що свідком є фізична особа, якій відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, і яка викликана для надання показань.

Крім того, законопроект передбачає, що не можуть бути допитані як свідки адвокати - про відомості, які становлять адвокатську таємницю; нотаріуси - про відомості, які становлять нотаріальну таємницю; медичні працівники та інші особи, яким у зв`язку з виконанням професійних або службових обов`язків стало відомо про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя особи - про відомості, які становлять лікарську таємницю.

Також не можуть бути допитані священнослужителі - про відомості, одержані ними на сповіді віруючих; журналісти - про відомості, які містять конфіденційну інформацію професійного характеру, надану за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; професійні судді, народні засідателі та присяжні - про обставини обговорення в нарадчій кімнаті питань, що виникли під час ухвалення судового рішення, за винятком випадків кримінального провадження щодо прийняття суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, ухвали.

Не підлягають допиту особи, які брали участь в укладенні та виконанні угоди про примирення в кримінальному провадженні, - про обставини, які стали їм відомі у зв`язку з участю в укладенні та виконанні угоди про примирення; особи, до яких застосовані заходи безпеки, - щодо дійсних даних про їх особи; особи, які мають відомості про дійсні дані про осіб, до яких застосовані заходи безпеки, - щодо цих даних.

Наразі ВР розглянула вже 80 статей проекту кодексу із 614.