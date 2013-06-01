У Києві затримано грабіжника, який „працював” на міських ярмарках

12:19, 01 червня 2013
Кримінал
1 0

Витягував гаманці

У Києві затримано 35-річного грабіжника, який діяв виключно на міських ярмарках.

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУМВС України в м. Києві, зловмисника було виявлено на продовольчому ярмарку і Дарницькому районі столиці, поблизу вулиці Ревуцького, коли він витягував гаманець з кишені брюк 83-річного пенсіонера.

Правоохоронці затримали грабіжника і доставлений до районного управління міліції.

Дана подія занесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров`я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинений повторно, або за попередньою змовою групою осіб. Карається позбавленням волі на строк від чотирьох до шести років).
 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter