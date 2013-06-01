У Києві затримано грабіжника, який „працював” на міських ярмарках

У Києві затримано 35-річного грабіжника, який діяв виключно на міських ярмарках.

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУМВС України в м. Києві, зловмисника було виявлено на продовольчому ярмарку і Дарницькому районі столиці, поблизу вулиці Ревуцького, коли він витягував гаманець з кишені брюк 83-річного пенсіонера.

Правоохоронці затримали грабіжника і доставлений до районного управління міліції.

Дана подія занесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров`я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинений повторно, або за попередньою змовою групою осіб. Карається позбавленням волі на строк від чотирьох до шести років).

