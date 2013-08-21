У Запоріжжі фірма ошукала громадян на 2 млн грн

Співробітники служби з боротьбі з економічною злочинністю Запорізького міськуправління ГУ МВС і Запорізькій області, припинили діяльність фірми, організатори якої під виглядом надання кредитів шахрайським шляхом оволоділи коштами громадян на суму понад 2 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС у Запорізькій області з посиланням на заступника начальника Запорізького міськуправління міліції Сергія Натахіна, фірма працювала на території Запоріжжя з 2011 року по 15 серпня 2013 року і ошукала більш як 1 тисячу людей, які звернулися за кредитами.

За даними правоохоронців, ТОВ «Укрграндінвест» заманювало «клієнтів» листівками і оголошеннями, що обіцяли надання кредиту під 3-6% річних без довідки про доходи і паперової тяганини.

«Тим, хто приходив до офісу, озвучувалися привабливі умови кредитування і пропонувалося підписати довідку про те, що «позичальник» ознайомлений з умовами договору, та заповнити анкету. Нібито для перевірки особи того, хто звернувся, службою безпеки головного офісу компанії в Києві. Відповідь обіцяли озвучити телефоном упродовж кількох годин і, дійсно, передзвонювали – повідомляли, що головний офіс дав «добро» на видачу кредиту, більш того, якщо «позичальник» сьогодні-завтра сплатить страховку за ним і укладе договір, то вже за кілька днів зможе одержати гроші», - розповіли в міліції.

Людина оплачувала страховку, не менш як 975 грн, потім підписувала договір, але грошей у визначений термін не одержувала: секретар фірми під різними приводами пропонувала почекати кілька днів, потім ще кілька днів і т.д.

«Якщо людина вимагала повернути свої кошти, сплачені як страховий платіж, їй повідомляли, що кошти вже передано до Києва і повернути їх неможливо. Також відзначали, що треба уважно читати умови укладеного договору, в якому сказано, що сума страхового платежу не повертається. Таким чином шахраї оволоділи коштами більш як 1000 громадян на загальну суму понад 2 млн. грн», - повідомили в міліції.

На сьогоднішній день діяльність фірми кваліфіковано і внесено до ЄРДР за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, скоєне у великих розмірах).

Правоохоронці проводять опитування численних потерпілих і співробітників фірми, яка, як вже встановлено, не мала навіть ліцензії на проведення фінансових операцій.

Ведеться слідство.