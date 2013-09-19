У Дніпропетровську шахрай через Інтернет продавав неіснуючі товари

Працівники управління боротьби з кіберзлочинністю ГУМВС України в Дніпропетровській області затримали 30-річного жителя Дніпропетровська, який через інтернет-магазин продав неіснуючі товари майже 300 покупцям з різних областей України.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС в області.

Під час розслідування з’ясовано, що зловмисник відправляв кур’єрською службою замість замовлених товарів порожні коробки з двома або трьома фломастерами. Гроші організатор отримував у відділеннях “Нової пошти” по підробленому посвідченню водія.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України «шахрайство».

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 3 до 8 років. Наразі підозрюваному судом обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту/

Триває слідство.