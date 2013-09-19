Розпочався Всеукраїнський міліцейський чемпіонат
15:38, 19 вересня 2013Кримінал
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Беруть участь 33 команди
В селі Нова Любомирка Рівненського району 19 вересня на базі 233-го загальновійськового полігону розпочався чемпіонат МВС України зі службового двоборства.
Як повідомили УНІАН в секторі зв’язків із громадськістю УМВС України в Рівненській області, у чемпіонаті беруть участь 33 команди з усіх областей України. Протягом двох днів вони змагатимуться у стрільбі та долатимуть крос.
Імена кращих міліціонерів України будуть названі завтра.
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