Розпочався Всеукраїнський міліцейський чемпіонат

В селі Нова Любомирка Рівненського району 19 вересня на базі 233-го загальновійськового полігону розпочався чемпіонат МВС України зі службового двоборства.

Як повідомили УНІАН в секторі зв’язків із громадськістю УМВС України в Рівненській області, у чемпіонаті беруть участь 33 команди з усіх областей України. Протягом двох днів вони змагатимуться у стрільбі та долатимуть крос.

Імена кращих міліціонерів України будуть названі завтра.