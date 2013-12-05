126 правоохоронців наразі знаходяться у госпіталі, – МВС

На сьогодні за медичною допомогою загалом звернулося 226 працівників органів внутрішніх справ. Із них вісім людей перебувають у середньому стані важкості. Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Нагадаємо, що в переважної більшості з них лікарі діагностували ушкодження кінцівок різного ступеню тяжкості (забиття, вивихи, переломи).

Крім того, у частини правоохоронців діагностовано травму голови, у тому числі – закриту черепно-мозкову травму. Кілька працівників органів внутрішніх справ дістали отруєння невідомою газоподібною речовиною.

Як уже повідомлялося, правоохоронці отримали тілесні ушкодження, охороняючи правопорядок під час масових заходів у центрі Києва.