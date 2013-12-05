В Києві готуються нові провокації проти влади та правоохоронців – МВС
17:11, 05 грудня 2013Кримінал
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Під виглядом захисту євроінтеграції
Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко заявляє, що в Києві готуються нові провокації проти органів влади та правоохоронців.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві.
“Є інформація, що зараз під виглядом захисту євроінтеграції готуються нові провокації проти органів влади і міліції”, - сказав Захарченко.
При цьому він зазначив, що сьогодні міліція знаходиться в дуже непростій ситуації, оскільки з одного боку їй треба забезпечувати охорону правопорядку, а з іншого боку — припинення провокаційних дій сприймається, на жаль, як напад на мирне зібрання.
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