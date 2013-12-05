В Києві готуються нові провокації проти влади та правоохоронців – МВС

Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко заявляє, що в Києві готуються нові провокації проти органів влади та правоохоронців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

“Є інформація, що зараз під виглядом захисту євроінтеграції готуються нові провокації проти органів влади і міліції”, - сказав Захарченко.

При цьому він зазначив, що сьогодні міліція знаходиться в дуже непростій ситуації, оскільки з одного боку їй треба забезпечувати охорону правопорядку, а з іншого боку — припинення провокаційних дій сприймається, на жаль, як напад на мирне зібрання.