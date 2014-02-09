Міліція закликає учасників віче на Майдані Незалежності не порушувати громадський порядок

Столична міліція закликає учасників десятого Народного віче, яке проходить на Майдані Незалежності в Києві, не піддаватися на провокації і не порушувати громадський порядок.

Як повідомили УНІАН в ГУ МВС України в м. Києві, у соціальній мережі з`явилися заклики приходити сьогодні з “коктейлями Молотова” на 15.00 на вулицю Грушевського.

“Столична міліція закликає громадян не піддаватися на будь-які провокації чи провокативні заклики і не порушувати громадський порядок, ставитись один до одного толерантно”, - зазначили в столичному главку, зауваживши, що на даний час, за оцінками правоохоронців, на Майдані Незалежності перебуває близько 6 тисяч людей.