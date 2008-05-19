10 тис. школярів Севастополя пройшли карнавальною ходою

Карнавальна хода з нагоди 16-ї річниці Союзу дитячих організацій міста відбулася сьогодні центральними вулицями Севастополя за участю більш як 10 тисяч школярів.

Як передає кореспондент УНІАН, центральними вулицями міста пройшли учні - віком від 6 до 15 років - загальноосвітніх і спортивних шкіл, установ позашкільної освіти і дитячо-юнацьких клубів.

Учасники ходи, одягнуті в уніформу, спортивну форму, національні костюми несли в руках різноманітні транспаранти, плакати тощо, на багатьох з яких була зображена цифра 225 (14 червня виповнюється 225-та річниця міста Севастополя). На святі широко була представлена національна символіка України, численні учасники карнавалу тримали в руках державні прапори, несли жовті і блакитні кульки, стрічки тощо. Одна з юнацьких колон йшла з прапорами Євросоюзу. В організації карнавалу активну участь взяли військові моряки України, які, зокрема, виділили автомобільну техніку, військовий оркестр, безпосередньо йшли в святкових колонах. Проходження завершилося покладанням дітьми гірлянди квітів до Меморіалу героїчним захисникам Севастополя у 1941-1942 роках. Квіти до Вічного вогню поклали також представники влади, ветерани війни і духовенство.

Перед початком проходження з привітальним словом до дітей звернувся голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН. На святі також були присутні голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ, заступники голови міської державної адміністрації, ветеранська громадськість міста.

По завершенні ходи в інтерв’ю журналістам С.КУНІЦИН наголосив, що коли минулого року вперше був присутній на такому святі, то був дуже вражений, оскільки, за його словами, „нічого подібного раніше не бачив”. Як додав голова міськадміністрації, наскільки йому відомо, „ніде в Україні такого не відбувається, тому треба вклонитися в ноги тим, хто керує і керував освітою, хто керував містом, тим, хто після розпаду Радянського Союзу, коли зникли піонери, жовтенята і комсомольці, зберегли традиції”. І нехай, продовжив він, „сьогодні дитячі організації називаються по-іншому, головне, що десятки тисяч школярів зайняті справою - грають у футбол, займаються фехтуванням, їздять на картингу, в гуртках, - це найголовніше”. За словами С.КУНІЦИНА, він „радий, що у Севастополі це є”, і йому дуже приємно, що „наше дитинство захворіло - в доброму розумінні цього слова - ювілеєм міста, майже кожна школа йшла з цифрою „225”.

Окрім ходи, для дітей також проводяться святкові заходи в Палаці дитячої та юнацької творчості і при позашкільних установах районів міста. Зокрема, працівниками Палацу підготовлено театралізовану вистава «Разом весело крокувати».

Подібне свято сьогодні проходить і в Балаклаві. Своєрідною перлиною дитячого свята у цьому древньому севастопольському містечку стане традиційне запалення увечері вогнища на центральній площі Балаклави - Площі 1 травня.

Союз дитячих організацій Севастополя було утворено у 1992 році. Він об’єднує понад 20 тисяч дітей у віці від 6 до 15 років.