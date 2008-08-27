Крим сидить на «пороховій бочці»

На території Автономній Республіці Крим функціонує 66 хімічно небезпечних об`єктів різної форми власності, основні фонди цих підприємств, виробниче устаткування, системи автоматики спрацьовані більш як на 70%.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, про це заявив перший заступник голови Ради міністрів Криму Едуард ГРИВКОВСЬКИЙ сьогодні на нараді з керівниками хімічно небезпечних підприємств, начальниками структурних підрозділів з надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення міських і районних адміністрацій, які розташовані в Криму.

За словами Е.ГРИВКОВСЬКОГО, як показують численні перевірки, обслуговуючий персонал хімічно небезпечних об`єктів «не орієнтується в простих питаннях профілактичних і протиаварійних заходів, а часто - не знає навіть телефонів державних і спеціалізованих служб, куди слід звертатися у разі виникнення загрози надзвичайної ситуації». «Аварійна ситуація на будь-якому з хімічно небезпечних об`єктів, чи то викид хлору, аміаку і так далі, спричинить людські втрати з числа персоналу, а у разі неприйняття своєчасних дій з її локалізації, невчасного сповіщення спецслужб до подальшого розповсюдження - призведе до людських втрат із числа жителів довколишніх населених пунктів», - зазначили в МНС.

За словами начальника ГУ МНС України в АРК Олександра МАЗІЛІНА, системи автоматики, які забезпечують безаварійну роботу хімічно небезпечних підприємств, застаріли на 80-90%. «В даний час те, що використовувалося 10-15 років тому, вже не забезпечує того рівня захищеності об`єкту, який необхідний сьогодні», - зазначив О.МАЗІЛІН.