Цього року немає серйозних ризиків зміцнення курсу долара щодо гривні

Поточного року немає серйозних ризиків зміцнення курсу долара щодо гривні. Таку думку висловили агентству УНІАН аналітики «Форекс клубу».

«Поточне підвищення курсу долара в Україні, швидше за все, носить сезонний характер і показує дисбаланс структури попиту й пропозиції на міжбанківському валютному ринку», - сказав керівник інформаційно-аналітичного центру «Форекс клуб» Микола ІВЧЕНКО.

Згідно з прогнозом аналітиків «Форекс клубу», до кінця 2008 - початку 2009 року євро знизиться до рівня 1,4000. У разі досягнення курсу євро на ринку FOREX рівня 1,4000 офіційний курс НБУ по євро становитиме приблизно 6,83 грн., готівковий курс становитиме 6,60 грн. Є вірогідність, що курс долар-гривня на міжбанківському й готівковому ринках до кінця року зросте ще на 10 копійок у зв`язку з виходом на ринок великих покупців валюти й активізацією ділового життя в країні. Готівковий курс долара може становити 4,90-4,95.

Курс EUR/USD на міжнародному ринку FOREX продовжує знижуватися. Поточне значення курсу євро становить 1,4420. Долар виріс щодо євро й британського фунта за останні півтора місяці на 9% і 11% відповідно. В Україні котирування EUR/UAH відображає зниження ціни євро на ринку FOREX. За останні півтора місяці офіційний курс євро, встановлюваний НБУ, знизився приблизно на 8% з рівня 7,67 до рівня 7,04 грн. Готівковий курс покупки у населення євро в Україні за цей же період також знизився на 8% з рівня 7,40 до рівня 6,80 грн.

Долар США в Україні на міжбанківському ринку підвищився з рівня 4,62 до рівня 4,76 грн. за останні два тижні. Відповідно, злетіли готівкові обмінні курси по долару до рівня 4,80–4,85 грн.

Нещодавно НБУ опублікував звіт щодо платіжного балансу України за перші 7 місяців 2008 року. Позитивне сальдо платіжного балансу становило 4,9 млрд. доларів, що на 2,6 млрд. доларів більше, ніж за перші шість місяців (2,3 млрд. доларів). Прогноз позитивного сальдо платіжного балансу на кінець року становить 7–8 млрд. доларів. Негативне сальдо поточного рахунку платіжного балансу становить 7,7 млрд. доларів (7,2% від ВВП), за перші шість місяців дані показники становили 6,7 млрд. доларів (7,7% від ВВП). Прогноз негативного сальдо поточного рахунку платіжного балансу на кінець року становить 12–13 млрд. доларів.

Дефіцит балансу товарів і послуг збільшився на 1,1 млрд. доларів із рівня 7,5 млрд. доларів до 8,6 млрд. доларів. Місячні обсяги експорту зросли на 7,8 млрд. доларів і за 7 місяців цього року становили 40,6 млрд. доларів. Річні темпи приросту імпорту становлять 86%. Місячні обсяги імпорту зросли на 9,7 млрд. доларів і за 7 місяців цього року становили 50,6 млрд. доларів.

Прихід капіталу по фінансових рахунках за перші 7 місяців становив 12,6 млрд. доларів (за перші шість місяців даний показник становив 9 млрд. доларів). За місяць даний показник зріс на 3,6 млрд. доларів. Основні причини такого зростання - зростання прямих інвестицій за липень місяць на 1,8 млрд. доларів (із 5,1 до 6,9), зростання за липень залучених довгострокових і середньострокових кредитів і єврооблігацій на 2 млрд. доларів (із 6,9 млрд. доларів до 8,9 млрд. доларів). Реальний сектор за липень місяць зайняв на міжнародних ринках 1,5 млрд. доларів, українські комерційні банки – 0,7 млрд. доларів. Із 8,9 млрд. доларів середньострокових і довгострокових кредитів і єврооблігацій, що прийшли в країну, 5,2 млрд. припадає на позики комерційних банків – приблизно 58%.

Прогноз приходу капіталу по фінансових рахунках на кінець року становить 20–21 млрд. доларів. Обсяг прямих інвестицій до України за 2008 рік становитиме приблизно 11–12 млрд. доларів. Сума залучених довгострокових і середньострокових кредитів і єврооблігацій за 2008 рік становитиме приблизно 14–15 млрд. доларів. Криза на світових ринках поки не має серйозного впливу на Україну: приплив капіталу по фінансових рахунках перекриває дефіцит поточного рахунку платіжного балансу.