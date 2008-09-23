Тузла по вуха в мазуті? (5 фото)

На острові Коса Тузла після торішньої мазутної аварії в Керченській протоці досі залишаються неприбраними близько 10 тисяч тонн мазутно-піщаної суміші, каже президент Кримської академії наук, лідер кримських «зелених» Віктор ТАРАСЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ТАРАСЕНКО сьогодні на прес-конференції в Сімферополі заявив, що таким є висновок екологів після недавньої експедиції на Тузлу. Журналістам продемонстрували фото- та відеокадри, зроблені під час цієї поїздки.

«Найскромніша цифра, за нашими підрахунками, - 10 тисяч тонн піщано-мазутної суміші залишено, як є», - сказав президент Кримської академії наук.

В.ТАРАСЕНКО звинуватив владу Криму, зокрема, Республіканський комітет АРК з охорони навколишнього природного середовища, у замовчуванні інформації про екологічну ситуацію на Тузлі. «Зміст поїздки «урядовців від екології» (на Тузлу – УНІАН) полягав у тому, щоб провести потім прес-конференцію і переконати громадськість, що «в Багдаді все спокійно», - сказав президент Кримської академії наук про раніше проведену поїздку на Тузлу урядовців кримського Рескомітету, а також Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.

За словами В.ТАРАСЕНКА, екологи пройшли кілька кілометрів «у південно-східному напрямку» острова й «усюди бачили мазут». «Що далі – то глибше, то більше», - зазначив президент Кримської академії наук.

Він стверджує, що шторми, які будуть у листопаді, можуть вимити мазутну суміш у Керченську протоку. «Знову листопад, знову шторм, знову набігаючі хвилі - вони проникають і в середину острова, і в південно-східну частину острова, і весь цей мазут знову опиниться в протоці», - заявив В.ТАРАСЕНКО.

Екологи вимагають негайного моніторингу ситуації на острові Тузла та в Керченській протоці. Крім цього, екологічна громадськість вимагає від Республіканського комітету Криму з охорони навколишнього природного середовища визнати раніше дану ним оцінку ситуації на Тузлі за поверхову. «Потрібно прислухатися до екологів і почати працювати, - сказав В.ТАРАСЕНКО. – І другий вихід: як це прийнято в європейських країнах, урядовці, які не вміють працювати, управляти, організовувати повинні подати у відставку. Ну навіщо вони нам, якщо вони не виконують елементарних функцій, якщо вони неграмотні?».

Разом з тим, у коментарі УНІАН голова Республіканського комітету Крим з охорони навколишнього природного середовища Євген БУБНОВ знову заявив, що якщо зібрати весь мазут на Тузлі, то вийде до 10 тонн. «Ця плівка (мазутна плівка - УНІАН) залишилася в окремих місцях», - наголосив Є.БУБНОВ, додавши, що «на жодній пташці немає навіть плямочки (мазуту – УНІАН)». Глава Рескомітету стверджує, що прибирати цей мазут - собі дорожче, природі буде завдано ще більшої шкоди. «Ми шкоди нанесемо більше, ніж є. Туди поїде техніка, вихлопи від солярки будуть, щоб зібрати ось ці 10 тонн!», - заявив Є.БУБНОВ.

«Я розумію, навіщо вони («зелені» - УНІАН) це роблять (поширюють інформацію – УНІАН)! Передвиборна кампанія Партії зелених, якісь відсотки, мабуть, треба взяти», - сказав глава Рескомітету.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада 2007 року під час шторму в Керченській протоці постраждав понад десяток суден. У протоці опинилися близько 1,2 тисяч тонн мазуту, а також 6,8 тисяч тонн сірки.

Зібрану в Східному Криму і на острові Коса Тузла мазутно-піщану суміш (до 7 тисяч тонн) вивезли в порт Керчі, там відбувалася її переробка.

Фото з Тузли (вересень 2008 р.)