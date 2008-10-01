У Севастополі ініціюють референдум проти вугільного терміналу

Громадські природоохоронні організації Севастополя ініціюють проведення загальноміських громадських слухань та місцевого референдуму щодо намірів будівництва ЗАТ «Стивидорна компанія „Авліта» універсального перевантажувального комплексу (вугільного терміналу).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам голова Ради громадських екологічних організацій при Державному управлінні охорони довкілля в місті Севастополі Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

За її словами, відповідну офіційну заяву з проханням провести зазначені заходи передали до міської державної адміністрації та міської ради Севастополя активісти міських організацій Всеукраїнської екологічної ліги та Міжнародного Союзу екоетики. Крім того, як повідомила М.ЛИТВИНЕНКО, з такою ж заявою до зазначених інстанцій звернулася і вона особисто як громадянка.

М.ЛИТВИНЕНКО сподівається, що ближчим часом до цієї ініціативи приєднаються й інші громадські екологічні організації Севастополя. Вона додала, що Рада громадських екологічних організацій наразі провела переговори з даного питання практично з усіма представленими у регіоні політичними партіями, а також з міжнародними природоохоронними організаціями, і вже знаходить підтримку в своїх діях. „Те, що ми не будемо зупинятися, так це точно”, сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня поточного року рішенням Ради громадських екологічних організацій Севастополя була створена Експертна комісія, яка з 10 серпня по 10 вересня поточного року провела незалежну громадську експертизу проекту універсального перевантажувального комплексу (вугільного терміналу), що планується до реалізації на території ЗАТ СК «Авліта». Експертна комісія дійшла висновку про недоцільність будівництва в місті універсального перевантажувального комплексу.

***27 грудня 2006 року управляюча компанія Групи Метінвест - «Метінвест Холдинг» розповсюдила прес-реліз, в якому заявила про наміри використати придбаний в Севастополі портовий комплекс ЗАТ «Стівідорна компанія «Авліта» для імпорту в Україну коксівного вугілля.

Група Метінвест також має намір експортувати через власний морський порт продукцію підприємств, які входять до її складу.

У прес-релізі повідомлялося, що ЗАТ «Стівідорна компанія «Авліта» надає повний цикл портових послуг, маючи власні потужності щодо складування, прийому і відправки вантажів на території Севастопольського морського торгового порту.

Керівництво «Авліти» також неодноразово заявляло про те, що технологічно термінал функціонуватиме таким чином, що це не становитиме загрози навколишньому природному середовищу.

Раніше генеральний директор асоціації «Укркокс» Анатолій СТАРОВОЙТ неодноразово заявляв, що відсутність в Україні глибоководних портів не дозволяє коксохімічним підприємствам заповнити дефіцит вітчизняного коксівного вугілля за рахунок імпорту.

За даними А.СТАРОВОЙТА, останніми роками коксохімічні заводи відчувають гострий дефіцит коксівного вугілля - сировини, що необхідна для виробництва коксу, без якого неможлива виплавка чавуну і сталі.

В умовах, що склалися, переконаний А.СТАРОВОЙТ, «єдиним виходом для виживання української металургії є збільшення і диверсифікація імпорту коксівного вугілля. Не замість українського вугілля, а на додаток до нього. Якісне коксівне вугілля є на світовому ринку - ця сировина, окрім Росії, видобувається в Австралії, Китаї, США, Канаді і перевозиться великотоннажними морськими суднами».

А.СТАРОВОЙТ вважає за необхідне термінове будівництво в українських портах потужностей, здатних ефективно приймати сипкі вантажі.

Довідка УНІАН. ТОВ «Метінвест Холдинг» - компанія з управління підприємствами гірничо-металургійного комплексу ЗАТ «Систем Кепітал Менеджмент».

Власниками ТОВ «Метінвест Холдинг» є голландська компанія Metinvest B.V. (20%) і ЗАТ СКМ (80%). 100% Metinvest B.V належить SCM (Cyprus), 90% СКМ належить Рінату АХМЕТОВУ.