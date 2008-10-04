«Мову ворожнечі» шукатимуть у кримських газетах
Стартує комплексний моніторинг
У Криму розпочинається комплексний моніторинг засобів масової інформації щодо використання ними "мови ворожнечі", проявів расизму, ксенофобії та інших форм нетерпимості
Заплановане комплексне дослідження матеріалів друкованих ЗМІ (газети та журнали) є частиною проекту "Моніторинг дотримання журналістами етичних принципів толерантності та міжкультурного діалогу", який виконується за фінансової підтримки Міжнародного фонду "Відродження".
Як інформує фонд "Відродження", мета проекту – сприяння підвищенню рівня соціальної відповідальності журналістів, дотримання ними професійних та етичних стандартів толерантності та міжкультурного діалогу.
У рамках проекту передбачається проведення протягом 10 місяців комплексного моніторингу 30 періодичних друкованих щодо наявності в повідомленнях "мови ворожнечі", проявів расизму, ксенофобії. Для моніторингу обрано найбільш багатотиражні і найпопулярніші загальнодержавні і республіканські видання загальнополітичної тематики, а також декілька видань, у матеріалах яких, за результатами проведених раніше пілотних досліджень, було виявлено елементи "мови ворожнечі".
Також передбачено проведення прес-конференцій, складання та оприлюднення квартальних звітів про проміжні результати моніторингу, розробка експертною групою практичних рекомендацій для журналістів, проведення "круглого столу" за участю представників ЗМІ для обговорення результатів моніторингу та розроблених рекомендацій, а також видання збірки матеріалів з викладеними в ній методологією, результатами моніторингу, доповідями та висновками експертів.
Проект реалізується Інформаційно-дослідницьким центром "Інтеграція та розвиток" за участю експертів з партнерських організацій автономії, освітніх та наукових закладів Криму.