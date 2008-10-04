«Мову ворожнечі» шукатимуть у кримських газетах

У Криму розпочинається комплексний моніторинг засобів масової інформації щодо використання ними "мови ворожнечі", проявів расизму, ксенофобії та інших форм нетерпимості

Заплановане комплексне дослідження матеріалів друкованих ЗМІ (газети та журнали) є частиною проекту "Моніторинг дотримання журналістами етичних принципів толерантності та міжкультурного діало­гу", який виконується за фінансової підтримки Міжнародного фонду "Відродження".

Як інформує фонд "Відродження", мета проекту – сприяння підвищенню рівня соціальної відповідальності журналістів, дотримання ними професійних та етичних стандартів толерантності та міжкультурного діалогу.

У рамках проекту передбачається проведення протягом 10 місяців комплексного моніто­рин­гу 30 періодичних друкованих щодо наявності в по­ві­домленнях "мови ворожнечі", проявів расизму, ксенофобії. Для мо­ні­то­рингу обрано найбільш багатотиражні і найпопулярніші загальнодержавні і республіканські ви­дан­ня загальнополітичної тематики, а також декілька видань, у матеріалах яких, за результатами проведених раніше пілотних досліджень, було виявлено елементи "мови ворожнечі".

Також передбачено проведення прес-конференцій, складання та оприлюднення квартальних звітів про проміжні результати моніторингу, розробка експертною групою практичних ре­ко­мен­да­цій для журналістів, проведення "круглого столу" за участю представників ЗМІ для обговорення результатів моніторингу та розроблених рекомендацій, а також видання збірки матеріалів з викладеними в ній методологією, результатами моніторингу, доповідями та висновками експертів.

Проект реалізується Інформаційно-дослідницьким центром "Інтеграція та розвиток" за участю експертів з партнерських організацій автономії, освітніх та наукових закладів Криму.