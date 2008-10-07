Перший заступник голови кримськотатарського Меджлісу Рефат ЧУБАРОВ заявляє, що кримських татар не влаштовує нинішній статус автономії, і вони виступають за створення національно-територіальної автономії у складі України.

Про це Р.ЧУБАРОВ заявив на недавній зустрічі з депутатами Європарламенту, повідомили УНІАН сьогодні в прес-службі Меджлісу.

«Кримські татари, як народ, мають безумовне право на самовизначення – ця вимога й принцип завжди проходили головною лінією впродовж усієї боротьби кримськотатарського національного руху з радянською системою», - сказав перший заступник керівника Меджлісу.

«Ми говоримо про національно-територіальну автономію у складі України як форму самовизначення нашого народу на своїй землі, – сказав Р.ЧУБАРОВ. – Існуюча в нинішньому статусі Кримська автономія кримських татар не влаштовує. Перебуваючи тут, у себе на батьківщині, наш народ не має можливості ефективно брати участь у реалізації навіть тих повноважень, які має сьогоднішня автономія. Принцип, на який спираються кримські політики, – «праві ті, кого більше», не має нічого спільного з демократією, тим більше, не зі своєї вини корінний народ Криму опинився в чисельній меншості на своїй же землі».

Р.ЧУБАРОВ зазначив, що повернення кримських татар до Криму триває, тому повинні бути прийняті закони для вирішення питань як з облаштуванням людей, так і з відновленням їхніх прав. «Сьогодні значна частина українського політикуму не розуміє того, що йде процес повернення цілісного народу. Відповідно, повинні бути прийняті закони, що дають відповідь на безліч питань, пов`язаних як із поверненням і облаштуванням людей, так і відновленням невід`ємних прав, властивих цілісному народу», - відзначив він.

«Необхідно чітко визначити права й обов`язки кримськотатарського народу в Україні», - сказав перший заступник голови кримськотатарського Меджлісу, пояснивши, що це стосується питань представництва у владі, повернення історичних назв населеним пунктам тощо. «Але найголовніше - в наданні народу правових гарантій на відродження й майбутній розвиток», - зазначили в Меджлісі.

Члени Меджлісу вказали на важливість безпосередньої участі європарламентаріїв у обговоренні й пошуку шляхів вирішення кримськотатарської проблеми в Україні, а також у стимулюванні ухвалення українською державою законів «Про відновлення прав кримськотатарського народу» і «Про статус кримськотатарського народу в Україні».