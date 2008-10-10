Один тільки розпуск Ради обійдеться бюджету в 23 мільйони

Кожен закон Верховної Ради VI скликання коштував держбюджетові 10 мільйонів гривень.

Такі невтішні підрахунки зробила газета "Дело"

Видання нагадує, що за свою каденцію народні депутати шостого скликання прийняли 80 законів. Цей обсяг роботи обійшовся державі приблизно в 800 мільйонів гривень — стільки коштів було виділено на життєдіяльність Верховної Ради з жовтня 2007 року по сьогоднішній день. Таким чином, вартість одного закону досягла пікової величини в 10 мільйонів гривень.

У попередньому складі парламенту законотворчість обходилася втричі дешевше.

При цьому нинішні депутати забезпечені значно краще за своїх попередників.

Щомісяця в їх розпорядження надходить 52 тисячі гривень, з яких 17,5 тисячі — зарплата, стільки ж — кошти на "здійснення депутатських повноважень" і ще 17,5 тисячі виділяються на штат помічників-консультантів.

Депутати попереднього скликання одержували зарплату в розмірі 13 тисяч, 10 тисяч гривень їм нараховувалося на "повноваження" і ще 10 тисяч розподілялися між депутатськими помічниками.

Нинішні депутати забезпечені безкоштовним медичним обслуговуванням, крім цього, щорічно одержують до 35 тисяч гривень на санаторно-курортне лікування. На комплекс санаторіїв Верховної Ради цього року окремо передбачено близько 60 мільйонів гривень.

Іногородні депутати Ради мають право одержати житло або компенсацію. Наприклад, цього року в чергу стали 50 членів парламенту. Як повідомили "Делу" у парламентському апараті, 42 з них претендують на одержання квартири, решта — на грошову компенсацію. Відповідно до кошторису витрат парламенту, у 2008 році на компенсацію за житло передбачено 10 мільйонів гривень.

За словами керівника підкомітету Верховної Ради з матеріально-технічного забезпечення Василя Кравчука, більшість із претендентів представляють Партію регіонів і Блок Литвина. "Від блоку НУНС — один або дві особи, від БЮТ — нікого", — розповів народний обранець.

Правда, дотепер ні грошей, ні квартир депутати не одержали. За словами Кравчука, засідань регламентного комітету парламенту до перевиборів уже не буде і, швидше за все, претендентам на квартири нічого не дістанеться.

Навіть від розпуску парламенту депутати одержать вигоду - кожен член Верховної Ради у випадку дострокового припинення повноважень парламенту має право на грошову допомогу. Її розмір дорівнює триразовій сумі заробітної плати депутата. Тобто 52,5 тисячі гривень кожному. Таким чином, залишаючи стіни Ради, депутати можуть віднести із собою 23 мільйони гривень.

Щороку витрати на утримання Верховної Ради ростуть на 20-30%. У проекті бюджету на 2009 рік передбачається підняти витрати на парламент до мільярда гривень, проти 860 мільйонів гривень у цьому. Років десять назад ця сума складала лише 50-60 мільйонів, повідомляє "Українська правда".