Нацрада точить зуб на «імпортне» ТV

Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо припинення ретрансляції у кабельних мережах неадаптованих до українського законодавства програм не стосуються виключно російських компаній.

Про це в інтерв’ю УНІАН сказав перший заступник голови Нацради з телерадіомовлення Ігор КУРУС.

Він підкреслив, що дії Нацради стосуються всіх телеканалів, які транслюють свої програми не з країн Європейського Союзу, й при цьому не ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне мовлення. Зокрема, йдеться і про китайські, грузинські, білоруські, вірменські ізраїльські телеканали тощо.

І.КУРУС наголосив, що Нацрада наполягає на тому, щоб їхні програми були приведенні у відповідність до стандартів Європейської конвенції про транскордонне мовлення, а також до вимог українського законодавства, зокрема, законів України “Про телебачення й радіомовлення”, “Про суспільну мораль”, “Про рекламу”.

“Через це ми просимо наших громадян, які зіткнулись з цією ситуацією, не панікувати. Нацрада робить все для того, щоб найпопулярніші програми були в Україні, в її кабельних мережах, але ми також звернулись із проханням до іншої сторони, щоб вони, якщо хочуть бути в кабельній мережі України, доклали максимум зусиль до адаптації своїх продуктів під стандарти України та ЄС”, - зауважив він.

І.КУРУС навів приклад по двом випадкам порушень українського законодавства. Перший – коли російський канал РТР транслював в українських кабельних мережах “Євробачення”, порушивши таким чином український закон про авторські права, оскільки виключним правом трансляції цього конкурсу на території України володів Перший національний канал. Другий – коли Нацрада зобов’язала телекомпанію ТЕТ транслювати скандально відому програму “Вікна” з Дмитром НАГІЄВИМ після 23.00, а російський канал ТНТ транслював його о 14.00, і в цей час його могли дивитися діти.

Член Нацради назвав недоречним роздмухування політичних пристрастей навколо цього питання. За його словами, на відміну від адаптації телевізійного продукту до вимог українського законодавства, політичні дискусії не дадуть жодної користі ні цим телеканалам, ні українському суспільству.

Як повідомляв УНІАН, Нацрада з телерадіомовлення своїм рішенням від 1 жовтня 2008 року зобов`язала кабельних операторів припинити ретрансляцію неадаптованих до законодавства України програм.

9 жовтня Міністерство закордонних справ РФ заявило, що заборона на мовлення російських каналів на території України може негативно вплинути на російсько-українські відносини.