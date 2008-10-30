«Люди як люди, тільки з синдромом Дауна» - виставка в Сімферополі

Міжнародна виставка плакатів та фотовиставка учнів школи Віктора МАРУЩЕНКА під назвою «Люди як люди, тільки з синдромом Дауна» відкриється 1 листопада в Сімферополі (Крим).

Серед авторів плакатів - президент японської асоціації графічних дизайнерів, самий високооплачуваний дизайнер світу Сигео ФУКУДА, призери міжнародних биеннале Казумаса НАГАІ (Японія), Ерік БІЛОУСОВ (Росія), Давид ТАРТАКОВЕР (Ізраїль), Алехандро МАГАЛЛАНЕС (Мексика), віце-президент російської Академії графічного дизайну, арт-директор студії Imadesign Эркен КАГАРОВ, автор більше 300 опублікованих плакатів для кіно, театру і цирку, учасник більше 100 виставок по всьому світу Ігор МАЙСТРОВСЬКИЙ (Канада), Алан ле КЕРНЕК (Франція) та ін.

Фотовиставку створили один з найвідоміших українських фотографів В.МАРУЩЕНКО та учні його школи. Герої фотовиставки – київські діти з синдромом Дауна, що живуть у сім`ях, в атмосфері любові та піклування.

«Видатні дизайнери з шести країн світу та українські фотографи створили цю виставку аби познайомити суспільство з людьми з синдромом Дауна та змінити ставлення суспільства до цих людей», - повідомляються організатори міжнародної виставки.

Виставка плакатів та фотовиставка учнів школи В.МАРУЩЕНКА є однією з складових акції «Люди як люди, тільки з синдромом Дауна», що відбулася в жовтні 2007 року в Києві. Акцію організовують батьки дітей з синдромом Дауна.

Синдром Дауна – це генетичний стан, що визначається наявністю в клітинах людини додаткової хромосоми. Зайва, 47 хромосома, обумовлює появу ряду фізіологічних особливостей, внаслідок яких дитина повільніше розвивається і трохи пізніше своїх ровесників проходить загальні для всіх дітей етапи розвитку.

За статистикою, одна дитина з 700-1000 немовлят з`являється на світ із синдромом Дауна. Народження дитини з синдромом Дауна – генетична випадковість. Імовірність народження такої дитини не залежить від способу життя батьків, їхнього здоров`я, шкідливих звичок, харчування, статку, освіти, кольору шкіри або національності.

В Україні 65% батьків відмовляються від своїх дітей, які народилися з синдромом Дауна.

Люди з синдромом Дауна не є хворими. Вони не «страждають» від синдрому Дауна, не «уражені» цим синдромом, не «є його жертвами». Некоректно називати людину з синдромом Дауна - «Даун», «Дауненок», правильно говорити «людина з синдромом Дауна», «дитина з особливостями розвитку».