У кримського ВНЗ відібрали ліцензію
За грубі порушення законодавства
Державна акредитаційна комісія анулювала ліцензії кільком вищим навчальним закладам за грубі порушення законодавства про освіту та ліцензійних умов надання освітніх послуг.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства освіти і науки України.
Зазначене рішення було прийнято на черговому засіданні ДАК під головуванням її голови, міністра освіти і науки Івана ВАКАРЧУКА.
Зокрема, рішенням ДАК припинено освітню діяльність через відсутність ліцензій Міністерства освіти і науки України:
- Товариства з обмеженою відповідальністю «Вищий навчальний заклад «Міжнародний інститут міжкультурної комунікації» (Сімферополь, АРК);
- Християнського гуманітарно-економічного відкритого університету (Одеса);
- Приватного вищого навчального закладу «Природничий коледж» (Бровари, Київської області).
Також анульовано ліцензії за грубі порушення законодавства про освіту та ліцензійних умов надання освітніх послуг:
- Університету "Львівський Ставропігіон" у формі товариства з обмеженою відповідальністю (Львів);
- Приватного вищого навчального закладу "Таврійський коледж комп’ютерних технологій" (Мелітополь, Запорізька область);
- Одеського національного університету імені І.І.Мечникова для Миколаївського навчально-наукового інституту (Миколаїв).
Крім того, анульовано ліцензію за заявою голови наглядової ради та в.о. ректора Приватного вищого навчального закладу "Інститут підприємництва та сучасних технологій" (Житомир) у зв’язку зі зменшенням кількості студентів, погіршенням матеріально-фінансового стану навчального закладу, на підставі рішення загальних зборів засновників щодо недоцільності подальшого проведення навчального процесу в інституті.
В свою чергу, керівництво Міжнародного гуманітарного університету (Одеса), яким було усунуто виявлені порушення в роботі приймальної комісії до моменту розгляду питання на засіданні ДАК, попереджено про неприпустимість порушення законодавства у сфері освіти.
За рішенням ДАК дано доручення підрозділам МОН, відповідним органам управління освітою та керівникам вищих навчальних закладів (залежно від місця розташування навчального закладу і його підпорядкування) вжити заходів щодо продовження навчання студентів за відповідними напрямами підготовки та спеціальностями у інших вищих навчальних закладах (ВНЗ). Тим з них, де належним чином ліцензовано підготовку студентів за відповідними напрямами та спеціальностями, дозволено прийняти на навчання студентів із тих ВНЗ, освітню діяльність яких припинено чи анульовано ліцензії.