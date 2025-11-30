У міністра армії США Дена Дрісколла розбіжності з главою Пентагону Пітом Гегсетом.

Ден Дрісколл не тільки опинився в центрі переговорів про припинення війни Росії проти України, а й також був згаданий у контексті боротьби за посаду глави Пентагону, про що пише Financial Times.

Вказується, що міністр армії США, який раніше доставив до Києва новий мирний план президента США Дональда Трампа, досить амбітний чиновник. Між Дрісколлом і нинішнім главою Пентагону Пітом Хегсетом існує конфлікт, повідомляє FT. Розбіжності між двома американськими чиновниками високого рівня наразі є "одним із найгірше збережених секретів Вашингтона".

Якщо Хегсет буде змушений піти у відставку, тоді саме Дрісколл може стати ключовим пртендентом на посаду керівника Пентагону, пише видання. При цьому міністр армії США вже дав зрозуміти, що хоче очолити Пентагон, повідомив FT колишній чиновник Міністерства оборони. Співрозмовник видання у своєму коментарі додав, що Дрісколл не випинає своїх поглядів на внутрішню і зовнішню політику, проте вміє знаходити спільну мову з солдатами армії США.

Новий спецпредставник США щодо України

У 38 років Дрісколл, близький друг Венса і колишній інвестиційний банкір, став міністром армії США. Як повідомляв УНІАН, Трамп доручив Дрісколлу, в рамках нещодавно відновлених мирних переговорів щодо України, представити Києву мирний план із 28 пунктів. Потім Дрісколл приєднався до держсекретаря Марко Рубіо в Женеві для зустрічей з українцями та європейцями. Унаслідок обговорення у Швейцарії було вироблено скорочений мирний план із 19 пунктів, з більш істотною участю України.

Також повідомлялося, що наближений до Венсу чиновник, який привіз Києву план "миру", приміряв на себе роль ключового переговірника. Візит Дрісколла в Україну різко контрастував із діяльністю нинішнього глави Пентагону Хегсета. У день важливих переговорів щодо мирного плану, Хегсет залишався у Вашингтоні, проводячи зустрічі в Білому домі і ведучи суперечки з демократами в соцмережах.

