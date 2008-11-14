Медведєв відмовився їхати до Ющенка на роковини голодомору

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ заявляє, що в Україні голод початку 1930-х років використовуються для досягнення скороминущої кон`юнктурної політичної мети і відмовляється взяти участь у заходах з нагоди 75-ї річниці голодомору, що відзначається в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це йдеться в його посланні до Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

«Ми виразно бачимо, що в останні роки ця тема, разом з наполегливими спробами одержати запрошення в «підготовчий клас» НАТО, зроблена мало не центральним елементом української зовнішньої політики. Ми також констатуємо намір частини політичної еліти і керівництва України використовувати ставлення до цієї проблеми як «тест на патріотизм і лояльність», - йдеться в посланні російського Президента.

Д.МЕДВЕДЄВ зазначає, що в Україні трагічні події початку 1930-х років використовуються, на його думку, для досягнення скороминущої кон`юнктурної політичної мети.

«У зв`язку з цим наполегливо мусирується теза про «цілеспрямований голодомор-геноцид українців. В результаті, зокрема й Ваших особистих зусиль ця лінія навіть одержує законодавче оформлення», - сказав Д.МЕДВЕДЕВ нагадавши, що 28 листопада 2006 р. Верховна Рада прийняла закон, в якому стверджується, що «голодомор 1932–1933 років на Україні є геноцидом українського народу» і про ініціативу В.ЮЩЕНКА встановити кримінальну відповідальність за заперечення викладеної в законі версії подій цього періоду.

«Таким чином, не чекаючи результатів всебічного вивчення проблеми компетентними експертами, нав`язується однозначна кваліфікація того, що сталося. А над незгодними – як у минулі часи тоталітаризму – нависає загроза переслідування. Згідно з цією, м`яко кажучи, «однобокою логікою», будь-який громадянин України, який стверджує, що крім українців у цей період з голоду гинули росіяни, казахи, білоруси є, на вашу думку, кримінальним злочинцем», - підкреслив Д.МЕДВЕДЄВ.

На його думку, навряд чи такі кроки можна пояснити прагненням відновити історичну справедливість або вшанувати пам`ять жертв. «Ці зусилля скоріше спрямовані на те, щоб максимально роз`єднати наші народи, об`єднані багатовіковими історичними, культурними і духовними зв`язками, особливими почуттями дружби і взаємної довіри», - сказав він.

Президент РФ переконаний, що важкі сторінки нашої спільної історії, безперечно, потребують всебічного осмислення, але це можливо тільки на основі об`єктивних професійних досліджень.

«Утім ми бачимо, що тих, хто протягає тезу про «голодомор-геноцид», найменше цікавить наукова точність. У хід ідуть підтасовування і перекручування, фальсифікація даних про чисельність загиблих. Створенню спотвореної картини сприяють і публічні заяви представників керівництва країни», - підкреслив він .

«Ми відкриті для дискусій і не даємо політичні «установки» вченим. У нашій країні тему голоду 1932–1933 років – як і інші непрості питання історії – можна обговорювати вільно, не боячись уславитися «ворогом нації». «Залізна завіса мовчання», про яке Ви пишете, в Росії давно зруйнована», - підкреслив Д.МЕДВЕДЄВ.

Він переконаний, що голод 1932–1933 років у Радянському Союзі не був спрямований на знищення якоїсь окремої нації і став наслідком засухи і насильницької колективізації і розкуркулення, що проводилися стосовно всієї країни, а не тільки України, .

Президент РФ підкреслює, що загинули мільйони жителів Середнього і Нижнього Поволжя, Північного Кавказу, Центрального Чорнозем’я, Південного Уралу, Західного Сибіру, Казахстану, Білорусі.

«Ми не виправдовуємо репресії сталінського режиму стосовно всього радянського народу. Але говорити про те, що існувала мета знищення українців, – це означає суперечити фактам і намагатися додати націоналістичний підтекст загальній трагедії. Міркування ж про якісь «якісні відмінності» голоду в Україні від голоду в Росії та інших регіонах СРСР, на наш погляд, просто цинічні й аморальні», - наголошується в посланні.

Д.МЕДВЕДЄВ запропонував В.ЮЩЕНКУ розпочати роботу з формування спільних підходів щодо цих подій із залученням експертів з Казахстану, Білорусі, інших зацікавлених держав СНД.

«Поки ж, з урахуванням викладеного, не вважаю за можливе свою участь у заходах з нагоди 75-ї річниці «голодомору», що відзначається в Україні. Зі свого боку хочу підтвердити щирий настрій на формування позитивної атмосфери співпраці в гуманітарній сфері, на її наповнення зрозумілими для громадян конкретними справами на благо традиційних дружніх зв`язків між нашими країнами і народами», - підкреслив Д.МЕДВЕДЄВ.