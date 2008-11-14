ЦВК відмовила ще одним ініціаторам зміни статусу Криму

Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації ще одній ініціативній групі всеукраїнського референдуму за народною ініціативою щодо зміни автономного статусу Криму на обласний та скасування спеціального статусу Севастополя.

Відділ взаємодії із засобами масової інформації Секретаріату ЦВК інформує, що Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації ініціативної групи, утвореної на зборах громадян України, що відбулися в місті Луцьку

До ЦВК надійшло подання Луцького міського голови щодо реєстрації ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою. Розглянувши подання та додані до нього документи, ЦВК встановила, що у місті Луцьк 28 вересня відбулися збори громадян, в яких згідно з протоколом взяли участь 235 осіб.

Учасниками зборів одноголосно схвалено пропозицію про проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою та затверджено формулювання питання, яке пропонується винести на всеукраїнський референдум: „Чи згодні Ви проголосувати за ухвалення Закону України "Про зміну автономного статусу Автономної Республіки Крим на обласний, скасування спеціального статусу міста Севастополя та внесення відповідних змін до Конституції та деяких законодавчих актів України", яким передбачено зміну автономного статусу Автономної Республіки Крим на обласний та скасування спеціального статусу міста Севастополя?”.

Учасниками зборів обрано ініціативну групу в складі 21 особи, якій доручено збирання підписів громадян під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.

Здійснивши правовий аналіз поданих документів, ЦВК встановила, що вони не відповідають вимогам Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми". Зокрема, не виявлено відомостей, які підтверджують досягнення учасниками зборів 18-річного віку на день проведення зборів і постійне проживання на території України. У списку учасників зборів у більшості осіб не вказано прізвище та ініціали, у деяких учасників не зазначено місце проживання. Крім того, згідно з поданим до ЦВК списком учасників зборів було зареєстровано 214 осіб, натомість у протоколі зборів зазначено, що були присутніми 235 осіб, отже, з поданих документів неможливо встановити кількість присутніх учасників зборів, які взяли участь у голосуванні.

Центральна виборча комісія також бере до уваги, що Конституційний Суд України у рішенні від 5 жовтня 2005 року по справі № 6-рп (справа про здійснення влади народом) встановив, що „результати народного волевиявлення у визначених Конституцією та законами України формах безпосередньої демократії є обов’язковими”. Конституція України та закони України передбачають проведення всеукраїнського референдуму, в тому числі за народною ініціативою, лише як зобов`язального (імперативного) референдуму, результати якого є обов`язковими для розгляду і прийняття рішень відповідними органами державної влади в порядку, визначеному Конституцією України та законами України. У цьому зв’язку ЦВК відзначає, що затверджене на зборах громадян формулювання питання, яке пропонується винести на всеукраїнський референдум, унеможливлює встановлення юридичних наслідків ствердної відповіді на нього, а відтак і визначення подальших дій відповідних органів держави.

Довідка УНІАН. Позбавити Крим статусу автономії, а місто Севастополь – спеціального статусу – з такою вимогою виступає Всеукраїнська організація "Свобода".