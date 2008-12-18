Третина кримчан не сприймають Україну як Батьківщину (опитування)

32,9% мешканців АР Крим не сприймають Україну як свою Батьківщину.

Як передає кореспондент УНІАН, такими є результати соціологічного дослідження “Суспільно-політичні, міжнаціональні та міжконфесійні відносини в АР Крим: стан, проблеми, шляхи вирішення”, проведеного Центром Разумкова спільно з Інститутом Європи Університету м. Базеля за підтримки Державного секретаріату з питань освіти і досліджень Швейцарської Конфедерації.

Оприлюднюючи сьогодні у Києві результати соціологічного дослідження, директор політико-правових програм Центру Разумкова Юрій ЯКИМЕНКО зазначив, що воно засвідчило погіршення сприйняття жителями Криму України як Батьківщини.

“Частка тих, хто її сприймає в такій якості, так само, як і частка кримчан, які вважають себе патріотами України, за останні роки зменшилася. За даними опитування, на цей час сприймають Україну як Батьківщину 40,1% жителів автономії, не сприймають – 32,%. Патріотами України у 2008 році визнали себе тією чи іншою мірою лише 28,6% жителів Криму, не визнали себе такими - майже половина (49,3%)”, - повідомив експерт.

Ю.ЯКИМЕНКО також зауважив, що, за даними опитування, 70% кримчан підтримали б запровадження інституту подвійного громадянства. За словами експерта, найбільш привабливим в цій якості виявилося громадянство Росії. При цьому більшість жителів Криму не вбачають у наданні Росією свого громадянства загрози національній безпеці і територіальній цілісності України.

Водночас, як показало опитування, 55,5% жителів Криму відносять себе до російської культурної традиції. Це стосується як переважної більшості росіян, так і українців – послідовником цієї традиції визнав себе кожен п’ятий українець у Криму.

Також досить помітна частка кримчан (переважно росіяни і українці) віднесли себе до радянської культурної традиції. Серед кримських татар лише незначна частка визнала належність до інших культурних традицій, ніж традиція їх народу. Разом з цим представниками загальноєвропейської традиції вважають себе 7,4% кримчан.

За даними дослідження, переважна більшість жителів Криму вважають рідною мовою російську і спілкуються нею вдома. При цьому українською мовою вільно або в обсязі, достатньому для спілкування, володіють понад половина кримчан.

Соціологічне дослідження проводилося в АР Крим і Севастополі з 18 жовтня по 9 листопада 2008 року. Методом особистого інтерв’ю було опитано 6891 осіб віком старше 18 років. Теоретична похибка опитування становить 1,2%.