Севастопольська бухта після 2017 року (перспективи використання)

Міністерство транспорту і зв`язки України на виконання указу Президента України від 26 грудня 2008 року ”Про додаткові заходи щодо соціально-економічного розвитку міста Севастополя” передало у Кабінет міністрів та відповідну робочу групу матеріали про використання після 2017 року інфраструктури Севастопольської бухти в невійськових цілях, перепрофілюванню та модернізації логістичної, зокрема портової, інфраструктури.

Про це заявив сьогодні журналістам в Севастополі заступник міністра транспорту і зв`язку - директор «Укрморрічфлоту» Володимир РАБОТНЄВ, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН.

«Концепція Мінтрансу - тут повинен бути великий, могутній, багатомільйонний (у якому можна перевалювати велику кількість вантажів - УНІАН) глибоководний порт», - підкреслив В.РАБОТНЄВ.

За його словами, «сам по собі підхід до Севастополя як потенційно іншого міста, потенційно іншого вузла ми абсолютно вітаємо. Ми розуміємо, що завтрашнє транспортне майбутнє цього міста - воно інше, ніж сьогодні. Сьогодні він історично стриманий тим, що він сильно воєнізований, і база Чорноморського флоту Росії сьогодні, звичайно, істотно стримує можливості для розвитку Севастополя, як транспортного вузла».

В.РАБОТНЄВ зазначив, що перспектива розвитку в Севастополі глибоководного морського торгового порту обговорювалася в очолюваному ним департаменті, і з керівництвом «Севастопольського морського торгового порту» до видання Президентом відповідного указу.

«Сьогодні ми по-іншому осмислюємо масштаб проблеми, вона, в основному, полягає навіть не в безпосередньо розвитку портових територій, йдеться про серйозну «перетряску» всієї інфраструктури транспортно-дорожнього комплексу України, що прилягає до Криму, і на самому півострові», - повідомив заступник міністра. За його словами, «йдеться дійсно про речі, які перешкодили, наприклад, свого часу реалізувати добре задуманий транспортний вузол в Донузлаві. Те ж саме: причина не в самому Донузлаві, не його глибинах, не в його портовій території, а у відсутності надійної інфраструктури. Наш транспортно-дорожній комплекс в цій частині, на жаль, не може такий крупний транспортний вузол забезпечити».

В.РАБОТНЄВ підкреслив, що Мінтранс спільно з урядом АРК, владою Севастополя працює над вирішенням цієї проблеми, незважаючи на кризу.

На його думку, сьогодні йдеться про концептуальний підхід: чи буде Севастополь зоною туристично-рекреаційного розвитку, чи енергетичним комплексом, чи могутнім транспортним вузлом. «Час покаже, чия концепція візьме переможе. Концепція Мінтрансу - тут великий, могутній, багатомільйонний глибоководний порт», - додав В.РАБОТНЄВ.

Він вважає, що якщо в місті буде створено великий порт, «якщо тут буде зосереджена транспортна логістика, до речі, найближча до протоки Босфор, то Севастополь зможе абсолютно спокійно «позмагатися» з Одесою за право бути першою морською столицею держави».

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві транспорту і зв`язку України розглядають можливість будівництва глибоководного морського порту на базі Севастопольської бухти.

Як раніше заявляв В.РАБОТНЄВ, завдяки вигідному географічному розташуванню Севастопольського порту, наявній гідротехнічній, навігаційній, транспортній інфраструктурі, чисельному кваліфікованому кадровому потенціалу, Севастополь має всі умови, щоб стати сучасним транспортно-логістичним вузлом міжнародного рівня. У той же час В.РАБОТНЄВ відзначав проблему нерозвиненості регіональної залізничної і автодорожньої інфраструктури Кримського півострова.