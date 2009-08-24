Про слабкість України говорять тільки малороси, заявив Ющенко

Сьогодні українська держава відзначає 18-ту річницю незалежності.

Цього дня 18 років тому Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки прийняла Акт про проголошення Незалежності України.

1 грудня 1991 року на референдумі 90% українців проголосували за незалежність України.

Сьогодні зранку у Софійському соборі Президент Віктор ЮЩЕНКО узяв участь у молитві за Україну та український народ. На Хрещатику відбувся парад військ.

Президент переконаний, що про слабкість України говорять лише малороси та противники держави.

«Різко відкидаю будь-які слова про слабкість України, чи, тим паче, про якийсь «її проект». Це - зневажливі словеса, у яких вправляються новітні малороси і відверті противники України», - наголосив глава держави, виступаючи на Майдані Незалежності у Києві зі зверненням до українського народу з нагоди Дня Незалежності України.

«Ми - держава. Міцна і велика. З великим запасом стійкості. Нам не 18 років. За нами стоїть тисячолітня історія нашої держави України-Русі. Наша держава відбулася, і її новітнє відновлення - це виняткове історичне досягнення всього українського народу. Україна була, Україна є, Україна завжди буде», - додав ЮЩЕНКО.

За його словами, проблеми, які переживає Україна, мають важку і складну природу. На глибоке переконання Президента, про ці об`єктивні фактори треба говорити прямо, без розпачу.

Як сказав ЮЩЕНКО, Україна є посттоталітарною державою, і це, насамперед, наклало колосальний відбиток на традиції і спосіб управління країною і функціонування її державного апарату.

«По суті, казарму, яку споруджували 70 років, нам за 18 років доводиться перебудовувати на нормальний будинок. Хоча всі елементи конструкції були призначені для казарми, та й архітектори звикли будувати тільки казарми», - зауважив Президент.

Водночас, він зауважив, що це лише менша частина. «Найскладніше те, що люди звикли до постійного опікунства, покровительства з боку держави, яке по мінімуму (на рівні, по суті, бідності) видавала і до якого привчала всі свої «гвинтики» радянська система незалежно від якості праці чи реальних здобутків цієї праці», - сказав ЮЩЕНКО.

Звідси, на його думку, замкнене коло: люди не цінують результати своєї праці, чекають на всезагальну підтримку від держави і створюють поживний ґрунт для політичного популізму. «Звідси - популярність популістів у суспільстві та політиці. Звідси - сподівання на міфічну «сильну руку», - зауважив злава держави.

Також він сказав, що Україна - постколоніальна країна. Один із головних результатів такого її стану, вважає ЮЩЕНКО, це домінування чужого своєму народу капіталу - непродуктивного, нетворчого, зв`язаного з колишньою метрополією.

«На відміну від національного капіталу, для цих «великих грошей» наша земля - це просто територія, джерело збагачення і слухняний трудовий ресурс. Такий капітал, який залежний від колишньої імперії і їй прислуговується, зневажає власну країну і не підтримує ні її, ні її культуру», - зауважив він.

ЮЩЕНКО підкреслив, що Україна - ще й постгеноцидна нація. За його словами, постгеноцидний статус означає, за Джеймсом Мейсом, по-перше, «вбивство розуму нації», тобто розтерзаність її інтелектуальної еліти, по-друге, люмпенізацію села, що відчутно гальмує аграрну реформу, по-третє, спотворення світосприйняття та власної історії і низьку національну солідарність між різними верствами населення.

«Хочу підкреслити без образ: ці чинники є об`єктивні. Немає значення, хто буде Президентом України чи прем`єром, хто визначатиме ці проблеми чи ні, хто їх визнаватиме чи ні - виклики все одно діятимуть як невидима радіація після Чорнобиля», - зазначив ЮЩЕНКО.

На переконання Президента, подолання цієї дії, вихід на нові обрії розвитку – «наше об`єктивне «домашнє завдання» на наступні роки нашого розвитку».

«Вважаю, найважливіше - не опустити руки і не зупинятися. Я дуже хочу додати нам усім впевненості, втім не пустої і не голослівної», - сказав він.

Водночас, Президент зауважив, що говорячи про проблеми, «ми повинні з гідністю відзначати і цінувати кожне загальнонаціональне наше досягнення».

«За останні п`ять років Україна зробила, безумовно, багато. Ми стали іншими. Ми - вільна і демократична країна. У минуле відійшла система політичної цензури, переслідувань. Двічі на вільних виборах до влади приходила опозиція. Це - реальні докази і доконані факти існування демократії і свободи», - зауважив ЮЩЕНКО.