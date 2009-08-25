У небіжчиків крадуть органи?

Служба безпеки і прокуратура перевіряють інформацію німецьких ЗМІ про нібито організацію в Україні нелегального міжнародного каналу торгівлі органами та іншими біологічними матеріалами, взятими у небіжчиків.

"Працюємо разом із прокуратурами тих областей, де така перевірка повинна бути здійснена", - сказав голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сьогодні журналістам.

Минулого тижня німецьке видання Spiegel повідомило, що фармацевтична компанія Tutogen з Баварії купувала в Україні органи, взяті з тіл померлих, причому в деяких випадках розтин небіжчиків і подальший продаж органів здійснювалися без відома і згоди родичів. Видання посилається на внутрішні документи Tutogen, які потрапили до журналістів. З них витікає, що в 2000-2001 роках в Україні для потреб фармацевтичної компанії були проведені розтини 1152 трупів. З "внутрішнього" прайс-листа виходить, що в 2002 році за плечову кістку Tutogen платили постачальникам 42,90 євро, за стегно - також 42,90 євро, а за навколосерцеву сумку - від 13,30 до 1640 євро залежно від розміру. Хоча документи стосуються початку 2000-х років, за словами українського судмедексперта Володимира ЮРЧЕНКА, з яким вдалось поговорити журналістам видання, на сьогодні в Україні продовжують роботи розтини трупів для Tutogen.

НАЛИВАЙЧЕНКО наголосив, що про результати перевірки буде повідомлено українську громадськість і правоохоронні органи Німеччини. Водночас, зауважив голова СБУ, поки що про результати цієї роботи говорити зарано.

Міністерство охорони здоров’я України висловлює занепокоєння повідомленнями про те, що в країні начебто відбувається незаконна торгівля органами померлих.

Як повідомили у прес-службі МОЗ України, ДП "Біоімплант" не здійснює забір органів у померлих для трансплантації, а натомість займається виготовленням біоімплантатів.

У МОЗ роз’яснюють, що трансплантат відрізняється від біоімплантата тим, що у першому випадку вилучаються органи, які повинні бути функціонуючими на момент пересадки реципієнту, тобто - живими, тоді як у разі біоімплантатів з анатомічних матеріалів за спеціальними технологіями виготовляються не живі похідні - засоби медичного призначення.

У повідомленні йдеться, що з губчастої кістки виготовляються губчаста крихта або чіпси, які в Україні широко використовуються дитячими ортопедами-травматологами при лікуванні пухлин трубчастих кісток кінцівок.

У прес-службі МОЗ зазначають, що сьогодні в Україні понад 110 лікувально-профілактичних закладів, НДІ та інших медичних установ для надання спеціалізованої хірургічної допомоги з успіхом використовують біоімплантати, виготовлені з фрагментів донорських тканин для лікування хворих.

Розвинуті напрямки використання біоімплантатів в ортопедії дітей і дорослих, дитячій хірургії та хірургії немовлят, абдомінальній хірургії дорослих, офтальмохірургії, нейрохірургії, хірургічній стоматології.

"Неодноразові перевірки Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ протягом 2004-2008 років не виявили порушень чинного законодавства з боку ДП МОЗ України "Біоімплант", - додали у МОЗ.