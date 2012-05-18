Уряд не має даних про корупцію при закупівлі вишок Бойка

Кабінет міністрів України не має інформації щодо будь-яких порушень при закупівлі компанією "Чорноморнафтогаз" (Сімферополь) бурових установок, заявив перший віце-прем’єр-міністр України Валерій Хорошковський, відповідаючи на запитання депутата з фракції ”БЮТ-Батьківщина” Остапа Семерака.

Хорошковський наголосив, що уряд не має права давати оцінку цьому питанню. "Що стосується цих установок, то ви знаєте, що запити були підготовлені, в тому числі народними депутатами в правоохоронні органи України, які це питання вивчали, і на сьогоднішній день ми не маємо відповіді, що там є склад злочину", - сказав він.

За словами Хорошковського, якщо існує необхідність ще раз провести перевірку, то депутати мають підготувати звернення до генеральної прокуратури України.

ЧНГ в 2011 році придбав 2 вишки. По 400 млн доларів за кожну.

У травні 2011 року видання "Дзеркало тижня. Україна" опублікувало статтю, в якій йшлося про тендер компанії "Чорноморнафтогаз", на якому вона придбала одну з установок. Газета писала, що на світовому ринку така сама установка коштує 250 млн доларів. За даними видання, учасниками тендеру стали дві взаємопов`язані зарубіжні фірми. Міністр палива та вугільної промисловості Юрій Бойко назвав цю публікацію замовно. Пізніше офіційні особи НАК "Нафтогаз України" стверджували, що решта суми (різниця у ціні у 150 млн доларів) буде витрачена на додаткові товари і послуги.

17 травня депутати Семерак і Сергій Власенко заявили, що екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко звернулася до Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) з проханням розслідувати корупційні дії та відмивання коштів українськими високопосадовцями. Депутати заявили, що в оборудці задіяні офшорні компанії, які зареєстровані в Латвіі та у Великій Британії

За словами Власенка, перевірка, яку провели нардепи з фракції ”БЮТ-Батьківщина”, виявила, що в результаті оборудки із закупівлею "Чорноморнафтогазом" бурових установок з державного бюджету було вкрадено як мінімум 3,2 млрд гривень.