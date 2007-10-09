У Криму пройде екологічна акція проти створення полігону на Тарханкуті

Сімферополь. 9 жовтня. УНІАН. 20 жовтня пройде акція проти створення на Тарханкутському півострові в Криму - улюбленому місці багатьох дайверів з країн СНД - військового полігону.

Як розповів кореспонденту УНІАН керівник проекту «Тарханкут - без сміття», інструктор з дайвінгу Ігор ГОРОПАЄВ, організаторами акції «Ракетному полігону – ні, Національному парку – так!» виступила «Команда ЕКС» - громадське об’єднання людей, котрі займаються екстремальними видами спорту. Крім того, акцію підтримують «зелені» і екологи Криму, також планується участь і місцевої влади – представників Оленевської сільської ради (Чорноморський район АРК).

«Тарханкут – це мекка дайверів усього колишнього Радянського Союзу, це унікальна територія, - зазначив І.ГОРОПАЄВ. – Пропозиція про створення національного парку на території Тарханкуту давно витає... Проте місцеві власті мають у своєму розпорядженні документи про те, що тут планується створення військового полігону». І.ГОРОПАЄВ переконаний, що «Крим нічого не виграє, якщо тут буде розміщений полігон». Акція «Ракетному полігону – ні, Національному парку – так!» покликана привернути увагу громадськості до цього питання.

Крім того, зазначив І.ГОРОПАЄВ, підготовлений відкритий лист до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, в якому главу держави просять скасувати розпорядження Кабінету міністрів «щодо будівництва нового ракетного полігону в унікальному куточку Тарханкутського півострова». Відучора ведеться збір підписів під зверненням до Президента.

«Тут (на Тарханкуті – УНІАН) планується проводити стрілянину зенітних ракетних підрозділів, здійснювати випробування і бойові пуски ракет і реактивних снарядів. І все це за 50 км від Євпаторії - дитячої здравниці державного значення. Роботи з облаштування полігону доручено провести Міністерству оборони спільно з Міністерством охорони довкілля , - йдеться в листі до В.ЮЩЕНКА. - А мріялося про інше. Вже кілька років підряд громадські організації і місцева влада Чорноморського району відстоюють створення на цьому місці Національного природного парку «Тарханкутський». Давно підготовлені необхідні документи».

«Наслідки забруднення курортних зон, населених пунктів, сільськогосподарських угідь, акваторії Чорного моря можуть бути так само непередбачуваними, як напрям і сила вітрів, характерних для цієї місцевості. У разі введення в дію ракетного полігону така кліматична особливість лише розширить межі забрудненої території», - наголошується у зверненні. У зв`язку з цим В.ЮЩЕНКА просять «підтримати громадську ініціативу, спрямовану на скасування розпорядження Кабміну» про створення полігону на Тарханкуті.

*** Тарханкутський півострів - західна межа Криму, тут знаходяться найбільш крайні його точки - миси Кара-Мрун (Чорний ніс) і Тарханкут. Тарханкут - регіон з м`яким, своєрідним кліматом, морськими і степовими просторами, унікальними піщаними пляжами і багатим історичним минулим. В античні часи район був щільно заселений скіфами і стародавніми греками, тому тут завжди працюють археологічні експедиції, знахідками не обділені й підводні археологи. Особливі кліматичні умови дозволяють відпочиваючим розпочинати тут літній сезон у другій половині травня, а закінчувати - в жовтні.