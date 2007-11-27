Кримська організація Всеукраїнської громадської організації «Наша України» вважає, що деякі кримські політики спекулюють навколо Указу Президента «Про деякі заходи щодо розвитку гуманітарної сфери в АРК та місті Севастополі».

На думку авторів заяви, "окремі горе-політики організовують брудні спекуляції навколо положень Указу щодо української культури". "Зокрема, протиставляючи росіян українцям Криму, публічно демонструють своє невігластво та штучно провокують міжетнічні протистояння. Ми категорично засуджуємо такі провокаційні дії", - кажуть вони.

В Криму 14 районів та 11 міст республіканського підпорядкування, проте україномовних шкіл лише 7, це менше 1% від загальної кількості загальноосвітніх навчальних закладів, каже громадська «Наша Україна». "Якщо врахувати класи з українською мовою викладання, то лише декілька відсотків кримських школярів отримує освіту державною мовою", - стверджують вони.

"Така кількість україномовних шкіл і класів не відповідає потребам громади етнічних українців Криму, яка складає, за даними всеукраїнського перепису 2001 р., 24,4% від загальної кількості жителів автономії. Під час того ж перепису 10% кримчан зазначили, що їх рідна мова українська. До того ж, практика показала, що до навчання державною мовою є значний інтерес у представників кримськотатарської, російської та інших етнічних громад півострова. Причому можна прогнозувати, що кількість бажаючих знати українську мову серед них буде зростати", - йдеться в заяві.

Державний статус української мови закріплений у Конституціях України і АР Крим, йдеться в заяві. "Отже влада повинна забезпечити конституційне право громадян на освіту як рідними, так і державною мовами. На жаль, останні 16 років показали, що кримська влада не виконує свої ж програми щодо задоволення потреб кримчан у розширенні мережі україномовних шкіл та класів, нерідко ігнорує пропозиції громадськості, які стосуються цієї сфери", - кажуть автори заяви.