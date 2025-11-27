'Мирний план' Трампа може бути хитрою тактикою, щоб збити вимоги Москви, - The Atlantic

Журналісти пояснили, чому в Трампа не вийде переграти Путіна, поки він не визнає його винним в агресії проти України та не почне справжній тиск.

Спроби президента США Дональда Трампа стати рушійною силою у досягненні миру в Україні нагадують маятник, що коливається між позиціями Росії та України, зрідка зупиняючись посередині, щоб висловити розчарування. Таку оцінку зробили автори журналу The Atlantic, які описали поточну ситуацією.

Вони назвали вражаючим черговий розворот Трампа у бік Росії, коли Білий дім запропонував Україні "мирний план" з 28 пунктів, що нагадували максимальні вимоги Кремля. До Києва його доставив секретар армії США Деніел Дрісколл. Положення плану для багатьох українців виглядали як набір вимог про капітуляцію. Але президент України Володимир Зеленський не відхилив пропозицію.

"Ми думали, що спробуємо відкрити двері, але двері були відкриті. Вони були готові до переговорів", — сказав американський чиновник про візит Дрісколла.

Під час переговорів у Женеві переговорники скоротили список до 19 пунктів, і Трамп відправляє до Москви ще одного свого посланця, щоб представити змінену версію плану.

"Тепер його доля залежить від готовності російського президента піти на компроміс, і саме в цьому питанні мирні зусилля Трампа поки що натрапили на перешкоду", - йдеться у статті.

Видання нагадало, що росіяни вже дали зрозуміти, що не відступлять від основних вимог, тих самих, які Путін виклав Трампу на Алясці. Автори вказали, що якщо вони залишаться непохитними, то всі ці зусилля просто повернуть мирний процес до його початкового стану.

"Ця спроба Трампа може розглядатися як переговорна тактика, покликана змусити Москву відмовитися від своєї непоступливості. Але більшість союзників Трампа в Європі вважають, що ця стратегія провалиться, якщо Білий дім не визнає двох основних фактів про війну: по-перше, що її розпочала Росія, і, по-друге, що Україна та її союзники повинні змусити Росію її припинити", - додали автори.

У статті процитовано європейського чиновника, який запевнив, що у ЄС був розроблений власний план: "Ми не розуміємо, чому США відмовилися від нього. Очевидно, хтось переконав Трампа, що Україна програє".

Як вважають журналісти, тепер Зеленському треба балансувати між двома пріоритетами: небажанням українців віддавати землі, за захист яких принесені незліченні жертви, і демонстрацією того, що перешкодою для миру залишається Росія, а не Україна.

"Поведінка Кремля може допомогти Зеленському. Протягом останніх спроб закінчити війну російські збройні сили бомбардували українські міста - останній обстріл у вівторок забрав життя щонайменше семи людей у Києві. Ці атаки можуть призвести до чергового розвороту маятника, повертаючи Трампа до аргументу, який його європейські союзники висували весь цей час: росіяни є агресорами у цій війні, і на них потрібно тиснути, щоб вони її закінчили. Відправивши свого посланця до Москви наступного тижня, Трамп отримає ще одну нагоду застосувати такий тиск, а Путін - ще одну нагоду відговорити його від цього", - роблять висновок автори статті.

Як писали "мирний план"

Нагадаємо, що у фомулюваннях американських мирних пропозицій знайдено багато вказівок на російське джерело походження документа. За даними ЗМІ, у жовтні США отримали від росіян неофіційний документ, який згодом вилився у "мирний план".

Повідомлялося, що перший проєкт плану почали писати посланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер. При цьому вони дійсно спиралися на інформацію, отриману від джерела в РФ. А значний внесок у розробку плану зробив спецпредставник Кремля Кирило Дмітрієв.

В Україні, Європі та навіть в США підсумковий "мирний план" викликав хвилю критики. Один з американських сенаторів сказав, що документ поставив під удар не тільки українців, але й США.

