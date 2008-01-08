В Україні зупиняться автобуси?

Автоперевізники заявляють про готовність до проведення наприкінці січня всеукраїнської акції протесту - «замороження» процесу перевезень і встановленню автобусів під стіни Кабінету міністрів, Міністерства транспорту і зв`язку, МВС.

Про це йдеться у відкритому листі Всеукраїнської громадської організації «Спілка перевізників України» до прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, міністра транспорту і зв`язку Йосипа ВІНСЬКОго і глави МВС Юрія ЛУЦЕНКА, якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Серед основних вимог автоперевізників - скасувати спільний наказ Міністерства транспорту і зв`язку України і Міністерства внутрішніх справ України від 25 травня 2007 р. «Про Основні вимоги щодо створення безпеки перевезень при здійсненні нерегулярних пасажирських перевезень, а також порядку узгодження їх виконання».

Як наголошується в листі, цим наказом встановлені додаткові вимоги до підприємців, які здійснюють нерегулярні пасажирські перевезення, що дестабілізує роботу перевізників і приводить до додаткових грошових витрат, а також до втрати часу, оскільки на кожну поїздку необхідно отримувати узгодження (дозвіл) ДАІ і Головавтотрансінспекції. При цьому видача узгодження ДАІ тільки на одну поїздку коштує 97 грн. «В таких законодавчих рамках перевізники фізично не можуть своєчасно отримати узгодження на виконання тільки одного замовлення, котре надійшло за одну добу, тим паче замовлення, котрі надходять за кілька годин до початку перевезень», - зазначають у Спілці перевізників, додаючи, що в разі відсутності такого узгодження штраф становить 1 тис. 700 грн.

Перевізники заявляють, що наказ створив нові можливості для корупційних схем, оскільки контролюючі органи стосовно одного перевізника складають по два акти на день. «У зв`язку з цим є перевізники, до яких за відсутність узгодження застосовані фінансові санкції на загальну суму понад 20 тис. грн.», - сказано в листі.

Крім того, перевізники вимагають скасувати окремі положення «Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту», затверджених постановою Кабінету міністрів України від 26 вересня 2007 р. N1184. Зокрема, їх не влаштовує пункт, який забороняє використання ліцензійних, але переобладнаних автобусів. «На сьогодні в Україні понад 80% пасажирських перевезень здійснюється переобладнаними автобусами. Це здебільшого транспортні засоби «Мерседес», «Фольксваген», «Івеко», які ні в чому не поступаються транспортним засобам вітчизняного виробництва, а навіть набагато безпечніші та якісніші», - наголошується в листі. Як вважають перевізники, такі нововведення нічим не виправдані і роблять замах на конституційні права підприємців, збільшують втручання держави в діяльність малих підприємців.

Довідка УНІАН. В Україні діє спільний наказ МТЗУ і МВС від 25 травня, який встановлює єдині вимоги до автоперевізників, водіїв під час організації перевезень при здійсненні нерегулярних пасажирських перевезень і визначають порядок узгодження цих перевезень з Державтоінспекцією МВС України і Головтрансінспекцією Мінтрансзв’язку.

В цілому, згідно з наказом, для здійснення нерегулярних пасажирських перевезень автоперевізник зобов`язаний забезпечити укладення письмового договору про послугу з нерегулярних пасажирських перевезень, проведення передрейсового медичного огляду водія автобуса, яким виконуватиметься поїздка; проведення передрейсового контролю технічного і санітарного стану автобуса; проведення цільового інструктажу щодо безпеки дорожнього руху; водія необхідною документацією.

26 вересня своєю постановою КМУ вніс зміни в Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту. Правила визначають порядок перевезення пасажирів автобусами, а також регламентують перевезення ручного багажу, перевезення на таксі і легковими автомобілями на замовлення, організацію роботи автостанцій, продаж і переоформлення проїзних документів тощо. Зокрема, в новій редакції визначаються правила перевезення груп дітей, а також організації регулярних спеціальних і нерегулярних перевезень.

Змінами детальніше регламентовані права та обов`язки всіх учасників транспортного процесу – автомобільних перевізників, персоналу автомобільного транспорту і автостанцій та пасажирів.