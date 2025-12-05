ЗСУ просунулися в Дніпропетровській і Запорізькій областях.

Українські війська нещодавно просунулися в районі Олександрівки у Дніпропетровській області та біля Гуляйполя на Запоріжжі. Про це свідчить аналіз Інституту вивчення війни.

Добропільський напрямок на Запоріжжі

Геолокаційні кадри від 4 грудня показують, що українські військовослужбовці піднімають українські прапори в центрі Добропілля (на північ від Гуляйполя), що підтверджує звільнення населеного пункту.

Також 4 грудня Генеральний штаб України повідомив, що російська диверсійно-розвідувальна група проникла на околицю населеного пункту, але згодом була знищена українськими військами.

"Кадри від 4 грудня, на яких видно українські війська, що діють у центрі Добропілля, вказують на те, що російські війська наразі не займають позицій на східному березі річки Гайчур на захід від Добропілля, в районі, де, за раніше заявленими російськими джерелами, зберігалася присутність російських військ", - підкреслюють аналітики.

При цьому російські війська 3 і 4 грудня атакували в районі самого Гуляйполя; на північ від Гуляйполя в районі Добропілля і Прилук і в напрямку Варварівки; і на схід від Гуляйполя в районі Затишшя.

Також 4 грудня 17-й армійський корпус України спростував заяви Росії про захоплення Солодкого і Затишшя. Бої в обох населених пунктах тривають, і українські війська забезпечують логістику в цьому районі.

Дніпропетровська область

Як пише ISW, стало відомо, що українські війська звільнили Іванівку (на північний схід від Олександрівки.

"Геолокаційні кадри показують, що українські війська завдають ударів по російських позиціях на північ від Іванівки під час української операції із зачистки", - пишуть в ISW.

За оцінками ISW, російські війська в якийсь момент зайняли більшу частину, якщо не всю Іванівку, але українські війська відбили населений пункт, і російські війська більше не присутні в ньому.

Водночас російські війська 3 і 4 грудня атакували на схід від Олександрівки в районі Олександрограда і на південний схід від Олександрівки в районі Соснівки, Вербового, Степового, Красногорського, Вишневого, Рибного і Привольного.

Військовий оглядач Денис Попович у своєму аналізі ситуації навколо Гуляйполя зазначає, що наступ російських військ на Гуляйполе зупинено, але окупанти залишаються на підступах до міста.

Тим часом у DeepState повідомили, що російським загарбникам за останню добу вдалося просунутися біля Вовчанська в Харківській області.

