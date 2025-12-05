Адміністрація Дональда Трампа відновила спроби домогтися мирної угоди між Україною та Росією, однак у центрі дискусій опинилося не лише питання, що саме Київ мав би віддати, а й те, які глобальні наслідки матиме така угода.
Як пише The Wall Street Journal, ініціативи Вашингтона можуть створити небезпечний стимул для поширення ядерної зброї у світі.
"Ядерний бумеранг"
У 1990-х саме Штати переконали Київ відмовитися від третього у світі ядерного арсеналу в обмін на гарантії безпеки. Сьогодні ж, після анексії Криму у 2014 році та повномасштабного вторгнення, ці гарантії фактично зруйновані.
Експерти зазначають: якщо США змушують державу, яка відмовилась від ядерної зброї заради миру, поступитися територією — це стане сигналом для інших країн, що ядерний статус є єдиним реальним захистом.
Саме це, за словами оглядачів, може запустити наймасштабнішу ядерну гонку за десятиліття.
Союзники США переглядають довіру до американської парасольки
У кількох регіонах світу зростає підтримка ідеї створення власних ядерних арсеналів:
- Південна Корея та Японія — занепокоєні агресією Китаю та прикладом України.
- Австралія — ставить під питання надійність американської підтримки.
- Канада — навіть вимушена враховувати ризики можливого американського тиску.
- Казахстан — має значні запаси плутонію та ризики з боку Росії; експерти не виключають можливого повернення до ядерної програми.
У Європі теж стартували дискусії. Польща й Німеччина знову обговорюють необхідність власних ядерних гарантій. У Варшаві нагадують: у 1990-х країна погодилась не створювати ядерну зброю лише тому, що США пообіцяли вступ до НАТО.
Сьогодні, коли Білий дім вимагає поступок від України в обмін на сумнівний мир, у багатьох союзників постає питання: чи можна довіряти обіцянкам США?
Для країн, що бачать агресію Росії або Китаю, відповідь стає очевидною: гарантії США можуть бути тимчасовими, а власна ядерна зброя — постійною.
Раніше журналіст Independent Сем Кілі написав, що випадково чи навмисно, але російський диктатор Володимир Путін має корисного ідіота, який керує Америкою. Міжнародна дипломатія перевернулася з ніг на голову, вороги стали друзями, союзники опинилися під загрозою, міжнародні закони втратили силу.
Натомість комісар з питань оборони ЄС Андрюс Кубілюс вважає, що Євросоюз повинен мати власні плани щодо встановлення миру в Україні та обговорювати їх з трансатлантичними партнерами. Таким чином, Європа зможе забезпечити собі місце за столом переговорів. Кубілюс вважає, що наявність двох планів допоможе знайти найкращий результат.